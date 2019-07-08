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Posted 8 июля 2019, 07:58

Published 8 июля 2019, 07:58

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Уфе общественнику Азамату Галину начали угрожать за защиту Луизы Хайруллиной

В Уфе общественнику Азамату Галину начали угрожать за защиту Луизы Хайруллиной

8 июля 2019, 07:58
Фото: Артур Салимов. Медиахолдинг1Mi.
Об этом Азамат Галин написал на своей странице в Facebook.

Общественнику Азамату Галину, который нанял для Луизы Хайруллиной адвоката, начали угрожать.

Некий Антон Крайнов потребовал, чтобы Азамат Галин отозвал адвоката, в противном случае на него возбудят уголовное дело. Более того, в случае распространения «неудобной» информации журналистам, Антон Крайнов пообещал, что пострадают дети Азамата Галина.

Напомним, общественный деятель и предприниматель Азамат Галин ещё до поимки Луизы Хайруллиной писал:

- Если эту женщину поймают, оплачу ей адвоката. Мне кажется, ее не поймают. Похоже, все продумано было давно. И эта огромная волна социального одобрения. Откуда она? Все просто. Мы устали, что нас грабят. Нас грабят каждый день. Все всё знают.

Адвоката Фаниля Ишкильдина Луизе Хайруллиной, укравшей 23 миллиона рублей, назначили 5 июля.

Луизу Хайруллину объявили в розыск 28 мая, после того как она, по версии правоохранителей, похитила из банк сумму в рублях и валюте, эквивалентную более чем 23 млн руб.

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#Общество#Новости#Новости Башкирии#Новости Уфы
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