В Уфе общественнику Азамату Галину начали угрожать за защиту Луизы Хайруллиной

Posted 8 июля 2019, 07:58
Published 8 июля 2019, 07:58
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
Общественнику Азамату Галину, который нанял для Луизы Хайруллиной адвоката, начали угрожать.
Некий Антон Крайнов потребовал, чтобы Азамат Галин отозвал адвоката, в противном случае на него возбудят уголовное дело. Более того, в случае распространения «неудобной» информации журналистам, Антон Крайнов пообещал, что пострадают дети Азамата Галина.
Напомним, общественный деятель и предприниматель Азамат Галин ещё до поимки Луизы Хайруллиной писал:
- Если эту женщину поймают, оплачу ей адвоката. Мне кажется, ее не поймают. Похоже, все продумано было давно. И эта огромная волна социального одобрения. Откуда она? Все просто. Мы устали, что нас грабят. Нас грабят каждый день. Все всё знают.
Луизу Хайруллину объявили в розыск 28 мая, после того как она, по версии правоохранителей, похитила из банк сумму в рублях и валюте, эквивалентную более чем 23 млн руб.