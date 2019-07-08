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Posted 8 июля 2019, 11:34

Published 8 июля 2019, 11:34

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Уфе продолжат ездить пассажирские ПАЗики и «Газельки»

В Уфе продолжат ездить пассажирские ПАЗики и «Газельки»

8 июля 2019, 11:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» врио главы Башкирии.

Сегодня, 8 июля, Радий Хабиров заявил о том, что в Уфе продолжат ходить ПАЗики и Газельки.

На вопрос «не хочет ли он начать обходиться без маленьких маршруток» врио Башкирии ответил так:

— Не хочу. Я не хочу убивать этот бизнес, я не хочу убивать частных перевозчиков. Я пытаюсь объяснить перевозчикам, чтобы они работали, но чтобы соответствовали тем требованиям, которые мы им предъявляем.

Напомним, что по результатам транспортной реформы многие жители вынуждены констатировать, что на дорогах Уфы все еще остаются работать старые автобусы.

На прошлой недели, с введением транспортной карты «Алга» некоторые перевозчики повысили стоимость проезда сразу на 5 рублей. После шумихи в СМИ и соцсетях власти обещали стоимость снизить и контролировать стихийное ценообразование.

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