mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2019, 05:07

Published 26 июня 2019, 05:07

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

В Уфе приносить в жертву баранов на Курбан-байрам разрешили у «Каравана»

В Уфе приносить в жертву баранов на Курбан-байрам разрешили у «Каравана»

26 июня 2019, 05:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Речь идет о торговом центре «Караван» и территории Северного автовокзала.

25 июня в мэрии прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений и взаимодействия с религиозными организациями, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Члены комиссии и приглашенные обсудили вопросы подготовки и проведения праздника Курбан-байрам на территории Уфы, в том числе — ветеринарного надзора, обеспечения общественной и противопожарной безопасности, медицинского сопровождения, обустройства площадок проведения праздничных мероприятий, организации дополнительных автобусов от основных мечетей города.

В Уфе для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрам планируется организовать две специальные площадки — перед торговым центром «Караван», который расположен в непосредственной близости к поселку Зинино, и на территории Северного автовокзала. Такое решение принято с учетом положительного результата организации общей специальной площадки – в 2018 году впервые единую площадку для обрядов обустраивали на территории перед ТЦ «Караван», а также пожеланий жителей северной части города по организации площадки ближе к жителям Черниковки и Инорса.

Материалы по теме
Как праздновали Курбан-Байрам в БашкирииЖителей Башкирии ждет дополнительный выходной в Курбан-байрам
#Город#Новости#Новости Уфы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика