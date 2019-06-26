В Уфе приносить в жертву баранов на Курбан-байрам разрешили у «Каравана»

В Уфе для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрам планируется организовать две специальные площадки — перед торговым центром «Караван», который расположен в непосредственной близости к поселку Зинино, и на территории Северного автовокзала. Такое решение принято с учетом положительного результата организации общей специальной площадки – в 2018 году впервые единую площадку для обрядов обустраивали на территории перед ТЦ «Караван», а также пожеланий жителей северной части города по организации площадки ближе к жителям Черниковки и Инорса.