В Уфе приносить в жертву баранов на Курбан-байрам разрешили у «Каравана»

Posted 26 июня 2019, 05:07
Published 26 июня 2019, 05:07
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
25 июня в мэрии прошло заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений и взаимодействия с религиозными организациями, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Члены комиссии и приглашенные обсудили вопросы подготовки и проведения праздника Курбан-байрам на территории Уфы, в том числе — ветеринарного надзора, обеспечения общественной и противопожарной безопасности, медицинского сопровождения, обустройства площадок проведения праздничных мероприятий, организации дополнительных автобусов от основных мечетей города.
В Уфе для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрам планируется организовать две специальные площадки — перед торговым центром «Караван», который расположен в непосредственной близости к поселку Зинино, и на территории Северного автовокзала. Такое решение принято с учетом положительного результата организации общей специальной площадки – в 2018 году впервые единую площадку для обрядов обустраивали на территории перед ТЦ «Караван», а также пожеланий жителей северной части города по организации площадки ближе к жителям Черниковки и Инорса.