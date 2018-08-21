Как праздновали Курбан-Байрам в Башкирии

Богослужения проходили в мечетях Уфы с раннего утра. Общую молитву все верующие традиционно завершили праздничным угощением. Безопасность на местах празднования поддерживалась дежурными сотрудниками полиции, сообщила Администрация Уфы.
Ни один Курбан-Байрам не обходится без жертвоприношений. В этом году для этого религиозного обряда было отведено только одно место – площадка перед торговым центром «Караван», неподалеку от поселка Зинино. Всего в жертву принесли около 2 тысяч баранов.
Масштабные празднования также проходили на площадке этно-парка «Ватан». Здесь состоялся «Курбан Халяль Fest». В рамках программы фестиваля прошли спортивные состязания по корэшу, пейнтболу, стрельбе из лука, волейболу, регби, праздничный концерт и угощение пловом. В течение всего мероприятия работала халяль ярмарка, где можно было купить подарки себе и близким.
Напомним, фестиваль проводится в Башкирии уже в третий раз, ежегодно мероприятие посещает более 5 тысяч человек.