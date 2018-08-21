Как праздновали Курбан-Байрам в Башкирии

Ни один Курбан-Байрам не обходится без жертвоприношений. В этом году для этого религиозного обряда было отведено только одно место – площадка перед торговым центром «Караван», неподалеку от поселка Зинино. Всего в жертву принесли около 2 тысяч баранов.