Уфимцы хотят сохранить погибающее озеро в парке Гастелло, но не знают, как

В полдень в парке Гастелло тихо и немноголюдно: бегают двое спортсменов, на скамейке сидят бабушка с дедушкой и что-то бурно обсуждают, гуляют несколько пар.
Этот парк, конечно, отличается от центральных уфимских. Он утопает в зелени, но здесь много разбитых дорожек, полные мусорные баки и разбросанный мусор у некоторых скамеек. Видимо, с утра здесь никто не убирался.
Центральное место в парке занимает озеро. Как говорят местные жители, в былые времена оно было очень живописным, но сейчас оставляет желать лучшего.
- Мне коллега рассказывала, что раньше в парке были даже аттракционы, а озеро было чистым, здесь даже, как и в парке Якутова, были катамараны. Но то, что творится сейчас, оставляет желать лучшего, - поделилась со мной своими размышлениями Светлана Хисиатуллина. - Очень странно, что парком сейчас никто не занимается. Здесь ведь в округе больше ничего такого нет. А в озере плавают утки. Видите, здесь даже птицы жить хотят, а люди не хотят благоустраивать.
Уфимка Ильмира приходит в парк заниматься бегом и обращает внимание на другую проблему.
- Мне этот парк очень нравится. Здесь очень много зелени, хорошо дышится. Но для меня сложность в том, как сюда добраться. Я прихожу сюда с Суворова, но в подземном переходе практически никогда нет освещения, мне приходится переходить через железнодорожные пути, - говорит Ильмира. - А сам парк очень красивый. Если бы очистили озеро, вообще было бы здорово!