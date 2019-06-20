Уфимцы хотят сохранить погибающее озеро в парке Гастелло, но не знают, как

- Мне коллега рассказывала, что раньше в парке были даже аттракционы, а озеро было чистым, здесь даже, как и в парке Якутова, были катамараны. Но то, что творится сейчас, оставляет желать лучшего, - поделилась со мной своими размышлениями Светлана Хисиатуллина. - Очень странно, что парком сейчас никто не занимается. Здесь ведь в округе больше ничего такого нет. А в озере плавают утки. Видите, здесь даже птицы жить хотят, а люди не хотят благоустраивать.