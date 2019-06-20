Как изменился «Скверный скверик» в Уфе

Posted 20 июня 2019, 12:55
Published 20 июня 2019, 12:55
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Журналист Дмитрий Шаталин навестил «Скверный скверик», который год назад попал в объектив наших коллег, поскольку был до предела замусорен и заселен асоциальными личностями.
Напомним, прошлым летом ситуация в «Скверном скверике» дошла до того, что там уже появился диван в кустах. И только после нашей публикации представители коммунальных служб на автомобиле вывезли это позорное доказательство беспорядка из сквера.
Нынешним летом сквер переменился внешне, в нем теперь стало вполне уютно, мамы уже не боятся отпускать детишек побегать с детской площадки по ближайшим полянкам.
И все-таки если пройтись по укромным местам скверика, там еще можно обнаружить следы присутствия асоциальной публики. Мы надеемся, что коммунальные службы проявят настойчивость и превратит сквер в поистине комфортное место отдыха.