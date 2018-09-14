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Скверный скверик: Власти и коммунальщики в упор не замечают пристанище бомжей в Уфе

14 сентября 2018, 07:18
Лесопосадка напротив дома №33/3 по улице Российской давно превратилась в свалку мусора и приют асоциальных личностей.

Этот поразительный факт не поддается никакому логическому объяснению: почему практически в центре города без присмотра оказался участок земли, заросший деревьями и кустарником, который замусорен сверх всякой меры и превращен в пристанище всевозможного сброда.

Меньше десятка метров отделяет от загаженного скверика детскую площадку. Осведомленные о зловещих «особенностях» ближней лесопосадки мамаши стараются не отпускать от себя детей. Продавщицы ближайшего магазинчика рассказывают страшную историю о том, как зазевавшиеся дамочки, приехавшие с детьми в гости к местным жителям, долго не могли успокоить перепуганного пятилетнего мальчугана, который из любопытства полез за бабочкой в кусты и внезапно стал очевидцем драки пьяных бомжей, не поделивших «фанфурик».

Кстати, концентрация бомжей и спившихся и опустившихся людей в этом микрорайоне зашкаливает. Они бродят по улицам словно зомби, пугают до истерики детей, выклянчивают у прохожих деньги на «фанфурики», которые продаются здесь же, в киоске на остановке «Переулок Российский». Однако стражей порядка это обстоятельство, похоже, совершенно не волнует. У них своя правда: за неимением вытрезвителей, куда девать этих грязных призраков с посиневшими физиономиями? Приемник для им подобных в Уфе один, да и не спешат в такие заведения асоциальные личности в теплое время года. В том числе и потому, что здесь, под кустом, им готов и стол, и дом, и даже диван.

Медиакорсеть попыталась выяснить, почему при регулярном проведении субботников в столице Башкирии этот участок земли оказался не первый год позабыт-позаброшен властями. Вероятной причиной такого положения дел является тот факт, что скверик находится почти на границе двух городских районов – Октябрьского и Орджоникидзевского, соответствующие структуры которых, видимо, не горят желанием брать на себя ответственность за столь беспокойный клочок земли.

- Ситуация с этим участком до боли напоминает печальную историю гибели школьницы Виолетты Токарчук, с которой в сентябре 2015 года расправился педофил за гаражами в центре Уфы. Только после трагедии власти города постановили убрать гаражи, установленные возле учебных заведений. Очень хочется верить, что в данном случае городские власти постараются навести порядок в этом скверике, не дожидаясь какой-либо трагедии, - говорится в обращении местных жителей, поступившем в редакцию Медиакорсети.

Напомним, на недавней оперативке в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов дал указание провести общегородской экологический субботник 29 сентября. Завтра, 15 сентября, уфимские студенты соберутся на акцию «Моя республика», чтобы навести порядок в Парке нефтехимиков на севере Уфы. Даже в пригородах столицы представители местных администраций объехали домовладельцев с требованием навести порядок на территории, прилегающей к их дворам.

Но вблизи «скверного скверика» на улице Российской, почти в центре столицы, учебных заведений нет, и очень велика вероятность, что в пылу экологического энтузиазма никто из чиновников о нем вновь не вспомнит.

Медиакорсеть подготовила запрос в администрацию города и следит за ситуацией.

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