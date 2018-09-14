Скверный скверик: Власти и коммунальщики в упор не замечают пристанище бомжей в Уфе

Кстати, концентрация бомжей и спившихся и опустившихся людей в этом микрорайоне зашкаливает. Они бродят по улицам словно зомби, пугают до истерики детей, выклянчивают у прохожих деньги на «фанфурики», которые продаются здесь же, в киоске на остановке «Переулок Российский». Однако стражей порядка это обстоятельство, похоже, совершенно не волнует. У них своя правда: за неимением вытрезвителей, куда девать этих грязных призраков с посиневшими физиономиями? Приемник для им подобных в Уфе один, да и не спешат в такие заведения асоциальные личности в теплое время года. В том числе и потому, что здесь, под кустом, им готов и стол, и дом, и даже диван.