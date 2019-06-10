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Posted 10 июня 2019, 11:08

Published 10 июня 2019, 11:08

Modified 17 октября 2022, 20:06

Updated 17 октября 2022, 20:06

Осенью в Башкирии откроют центр выявления и поддержки одаренных детей

Осенью в Башкирии откроют центр выявления и поддержки одаренных детей

10 июня 2019, 11:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Образовательный центр по модели сочинского «Сириуса» организуют на базе уфимского инженерного лицея-интерната.

Как сообщает ТАСС, Башкирия получила грант в размере 283,6 млн руб. на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Между правительством республики и фондом «Талант и успех» подписано соглашение о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в Башкирии.

Центр позволит создать благоприятные условия для развития региональной системы выявления и поддержки одаренных детей в искусстве, физической культуре и спорте, будет способствовать раскрытию их потенциала, а также сможет внедрять новые образовательные технологии в дополнительное образование.

— Уровень сочинского «Сириуса» всех вдохновляет, те, кто там побывал приезжают с широко распахнутыми на мир глазами и глубоким интеллектуальным взглядом, и если эта модель будет реализована в республике, это будет одним из системообразующих элементов выявления и поддержки одаренных детей, — отметил член Общественной платы РБ Алексей Елизарьев. — И здесь мы продвигаемся намного дальновиднее, например, той же Финляндии, где сами учителя в системе равных возможностей для всех говорят об упущении поиска одаренных, тех, кто смотрит далеко в даль или зрит глубоко в корень и суть проблем. То, что это будет на базе именно инженерного образовательного учреждения, является не менее важным: сочетание технического подхода с современными образовательными практиками будет иметь синергетический эффект. Надеюсь вскоре услышать о росте количества победителей олимпиад и других успехах одаренных детей Башкортостана.

Для справки

Образовательный центр «Сириус» был создан в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Владимира Путина в декабре 2014 года. Миссия центра — поиск, профессиональная поддержка, развитие одаренных детей со всей России, обеспечение их взаимодействия с потенциальными работодателями.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование
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