Осенью в Башкирии откроют центр выявления и поддержки одаренных детей

— Уровень сочинского «Сириуса» всех вдохновляет, те, кто там побывал приезжают с широко распахнутыми на мир глазами и глубоким интеллектуальным взглядом, и если эта модель будет реализована в республике, это будет одним из системообразующих элементов выявления и поддержки одаренных детей, — отметил член Общественной платы РБ Алексей Елизарьев. — И здесь мы продвигаемся намного дальновиднее, например, той же Финляндии, где сами учителя в системе равных возможностей для всех говорят об упущении поиска одаренных, тех, кто смотрит далеко в даль или зрит глубоко в корень и суть проблем. То, что это будет на базе именно инженерного образовательного учреждения, является не менее важным: сочетание технического подхода с современными образовательными практиками будет иметь синергетический эффект. Надеюсь вскоре услышать о росте количества победителей олимпиад и других успехах одаренных детей Башкортостана.