Адвокат Ивана Голунова написал заявление в следственный комитет против полицейских

Posted 9 июня 2019, 08:39
Published 9 июня 2019, 08:39
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В опубликованном руководителем Международной правозащитной группы «Агора» Павлом Чиковым документе говорится, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Голунова „сотрудниками ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было применено немотивированное физическое насилие“, ему были причинены „телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела“».
По сообщению СМИ, врач бригады скорой помощи рассказал о результатах осмотра. Полиция утверждает, что Ивана Голунова не били, однако у журналиста «гематома на затылке, ушиб ребер, ссадины на передней и адней поверхности грудной клетки, подозрения на закрытую ЧМТ и сотрясение головного мозга».
Ольга Динзе требует в случае подтверждения изложенного в заявлении привлечь полицейских к уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий.
Напомним, что 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере Ивана Голунова задержали. В отделении полиции, по словам спецкорра, его избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Журналист считает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.
Вчера, 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.