Адвокат Ивана Голунова написал заявление в следственный комитет против полицейских

Напомним, что 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере Ивана Голунова задержали. В отделении полиции, по словам спецкорра, его избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Журналист считает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.