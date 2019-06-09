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Posted 9 июня 2019, 08:39

Published 9 июня 2019, 08:39

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Адвокат Ивана Голунова написал заявление в следственный комитет против полицейских

9 июня 2019, 08:39
Фото: Meduza
Защитник Ольга Динзе требует провести проверку по действиям полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Голунова

В опубликованном руководителем Международной правозащитной группы «Агора» Павлом Чиковым документе говорится, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Голунова „сотрудниками ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было применено немотивированное физическое насилие“, ему были причинены „телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела“».

По сообщению СМИ, врач бригады скорой помощи рассказал о результатах осмотра. Полиция утверждает, что Ивана Голунова не били, однако у журналиста «гематома на затылке, ушиб ребер, ссадины на передней и адней поверхности грудной клетки, подозрения на закрытую ЧМТ и сотрясение головного мозга».

Ольга Динзе требует в случае подтверждения изложенного в заявлении привлечь полицейских к уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Напомним, что 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере Ивана Голунова задержали. В отделении полиции, по словам спецкорра, его избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Журналист считает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.

Журналисты Уфы, Москвы и во многих городах организовали пикеты с требованием освободить коллегу.

Вчера, 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

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