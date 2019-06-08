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Posted 8 июня 2019, 19:40

Published 8 июня 2019, 19:40

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Журналиста Ивана Голунова отправили на 2 месяца под домашний арест

8 июня 2019, 19:40
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Журналист Дмитрий Колпаков.
У здания Никулинского районного суда Москвы собрались тысячи неравнодушных граждан.

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца корреспондента Ивана Голунова. Об этом просила защита журналиста. Прокурор ходатайствовал о помещении журналиста под стражу.

На заседании суда он признался, что ему поступали угрозы в связи с его расследованием о похоронном бизнесе. Голунову предъявили обвинение в сбыте наркотиков.

В зале суда журналист едва сдерживал эмоции и благодарил коллег за поддержку - во многих городах страны и мира сегодня прошли многочисленные акции и серии протестов в защиту Ивана Голунова. Аналогичная акция прошла и в Уфе. Сотрудники нашей редакции также присоединились к ней в знак солидарности с коллегой. На пикет вышли 10 журналистов из семи редакций.

Корреспондент отдела расследований Иван Голунов известен громкими разоблачительными публикациями и расследованиями. Не так давно он побывал в Уфе на журналистском фестивале «Вместе Медиа», где рассказывал о своей работе и делился опытом.

Напомним, Иван Голунов был задержан на днях в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков крупном размере. При личном досмотре и обыске в его квартире у Голунова полиция обнаружила несколько свертков, в которых, по данным экспертизы, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист отрицает обвинение.

На фотографиях, которые были опубликованы в интернете ранее, по словам адвоката Ивана Голунова и его близких, изображена неизвестная квартира, всё это служит косвенным подтверждением провокационного характера задержания журналиста.

В отделении полиции Голунова избили и не сразу предоставили адвоката, а также отказались проводить смыв рук и ногтей.

Отметим, что наша редакция также требует справедливого расследования.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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