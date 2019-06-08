Журналиста Ивана Голунова отправили на 2 месяца под домашний арест

Posted 8 июня 2019, 19:40
Published 8 июня 2019, 19:40
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца корреспондента Ивана Голунова. Об этом просила защита журналиста. Прокурор ходатайствовал о помещении журналиста под стражу.
На заседании суда он признался, что ему поступали угрозы в связи с его расследованием о похоронном бизнесе. Голунову предъявили обвинение в сбыте наркотиков.
В зале суда журналист едва сдерживал эмоции и благодарил коллег за поддержку - во многих городах страны и мира сегодня прошли многочисленные акции и серии протестов в защиту Ивана Голунова. Аналогичная акция прошла и в Уфе. Сотрудники нашей редакции также присоединились к ней в знак солидарности с коллегой. На пикет вышли 10 журналистов из семи редакций.
Корреспондент отдела расследований Иван Голунов известен громкими разоблачительными публикациями и расследованиями. Не так давно он побывал в Уфе на журналистском фестивале «Вместе Медиа», где рассказывал о своей работе и делился опытом.
Напомним, Иван Голунов был задержан на днях в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков крупном размере. При личном досмотре и обыске в его квартире у Голунова полиция обнаружила несколько свертков, в которых, по данным экспертизы, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист отрицает обвинение.
На фотографиях, которые были опубликованы в интернете ранее, по словам адвоката Ивана Голунова и его близких, изображена неизвестная квартира, всё это служит косвенным подтверждением провокационного характера задержания журналиста.
В отделении полиции Голунова избили и не сразу предоставили адвоката, а также отказались проводить смыв рук и ногтей.
Отметим, что наша редакция также требует справедливого расследования.