Журналиста Ивана Голунова отправили на 2 месяца под домашний арест

В зале суда журналист едва сдерживал эмоции и благодарил коллег за поддержку - во многих городах страны и мира сегодня прошли многочисленные акции и серии протестов в защиту Ивана Голунова. Аналогичная акция прошла и в Уфе. Сотрудники нашей редакции также присоединились к ней в знак солидарности с коллегой. На пикет вышли 10 журналистов из семи редакций.