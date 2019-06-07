Материал Mkset в третий раз номинирован на Независимую премию «Редколлегия»

Posted 7 июня 2019, 08:55
Published 7 июня 2019, 08:55
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Среди номинантов — материалы изданий Афиши, Лента.ру, Такие Дела, МБХ Медиа, Медиазона, Это Кавказ и другие. Статья «Роберт и Римма ищут сына: год назад в Уфе пропал Артур Газиев» вышла на нашем сайте 1 апреля. В ней наш корреспондент Лида Богатырева подробно рассказала о том, как шли и идут поиски Артура и что произошло перед бесследным исчезновением 19-летнего подростка. К сожалению, его не нашли до сих пор.
Мы также обращаемся ко всем тем, кто знает или может знать что-либо о местонахождении Роберта Газиева, которого родные ищут до сих пор - вы можете позвонить в полицию по номеру 102 или по телефону волонтеров 8-917-794-94-84.
Отметим также, что ранее на престижную независимую журналистскую премию страны были номинированы материал корреспондента Медиакорсети Минзали Аскаровой, - ее расследование о том, как чиновники Белорецкого района наживаются на жилье для сирот, а также Надежды Валитовой. В материале последней речь шла о пугающей череде самоубийств среди правоохранительных органов Башкирии.
Справка
Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.
Задача организаторов премии — помочь тем, кто сохраняет в России высокие стандарты профессии в то время, когда свободная и качественная журналистика подвергается давлению со стороны государства, а права человека на свободное выражение своего мнения и на свободный доступ к информации систематически нарушаются.
Cреди членов жюри: журналист, культуролог Юрий Сапрыкин, издатель, ведущий программы «Суть событий» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пахоменко, основатель проектов TheBell и «Русские норм», журналист Елизавета Осетинская, заместитель главного редактора ИД «Коммерсантъ» Дмитрий Бутрин и другие.
Редакция Медиакорсети поздравляет коллегу, желает ей победы и дальнейших успехов в работе.