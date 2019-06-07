Материал Mkset в третий раз номинирован на Независимую премию «Редколлегия»

Среди номинантов — материалы изданий Афиши, Лента.ру, Такие Дела, МБХ Медиа, Медиазона, Это Кавказ и другие. Статья «Роберт и Римма ищут сына: год назад в Уфе пропал Артур Газиев» вышла на нашем сайте 1 апреля. В ней наш корреспондент Лида Богатырева подробно рассказала о том, как шли и идут поиски Артура и что произошло перед бесследным исчезновением 19-летнего подростка. К сожалению, его не нашли до сих пор.