Материал Mkset номинирован на Независимую журналистскую премию «Редколлегия»

Posted 10 января 2019, 13:16
Published 10 января 2019, 13:16
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Напомним, 12 декабря 2018 года на нашем сайте вышел материал под названием «Бизнес и смерть: Как в Башкирии наживались на сиротах, а один из них покончил с собой». Это вторая публикация Медиакорсети, посвященная проблеме обеспечения детей-сирот жильем в Башкирии. В ней нам удалось установить, что в районе явно делают коррупционный бизнес на детях-сиротах, нуждающихся в жилье.
В первом материале в рамках расследования мы рассказывали, как районная администрация отказывала брату и сестре Шайхутдиновым в жилье, заявляя, что они могут жить в старом разрушенном доме в 70 км от райцентра.
Выяснилось, что случай Шайхутдиновых - не единичный. Многим сиротам предлагали именно ветхие дома. И есть веские основания полагать, что такое отношение к сиротам могло довести одного из них до гибели.
Отметим, что за всю историю премии ей были отмечены лишь четверо уфимских журналистов: Лидия Богатырева (номинация), Надежда Валитова (номинация), Элиза Сафарова (номинация), Вадим Брайдов (победа).
Справка
Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.
Задача организаторов премии – помочь тем, кто сохраняет в России высокие стандарты профессии в то время, когда свободная и качественная журналистика подвергается давлению со стороны государства, а права человека на свободное выражение своего мнения и на свободный доступ к информации систематически нарушаются.
Cреди членов жюри: журналист, культуролог Юрий Сапрыкин, издатель, ведущий программы «Суть событий» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пахоменко, основатель проектов TheBell и «Русские норм», журналист Елизавета Осетинская, заместитель главного редактора ИД «Коммерсантъ» Дмитрий Бутрин и другие.
Редакция Медиакорсети поздравляет коллегу, желает ей победы и дальнейших успехов в работе.