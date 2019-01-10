Материал Mkset номинирован на Независимую журналистскую премию «Редколлегия»

Напомним, 12 декабря 2018 года на нашем сайте вышел материал под названием «Бизнес и смерть: Как в Башкирии наживались на сиротах, а один из них покончил с собой». Это вторая публикация Медиакорсети, посвященная проблеме обеспечения детей-сирот жильем в Башкирии. В ней нам удалось установить, что в районе явно делают коррупционный бизнес на детях-сиротах, нуждающихся в жилье.