Памятка для предпринимателей: Почему в Уфе закрыли кафе «Ферма»

Если ранее штрафы за эти нарушения для ИП были в пределах от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, то сейчас они увеличиваются от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Предприятия могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч (ранее от 20 тыс. до 30 тыс. рублей). На прежнем уровне остаются штрафы для граждан — от 1,0 тысяч рублей до 1,5 тысяч рублей.