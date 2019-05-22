Памятка для предпринимателей: Почему в Уфе закрыли кафе «Ферма»

Помните, как герой монолога Винокура «Холостяк» пытался завязать знакомство по телефону? Видимо и в региональном Роспотребнадзоре, завязывая знакомство с уфимским кафе «Ферма», решили: «Сюрприз будет!».
Если вы школьник и не предприниматель, то наверняка не знаете: во взрослом мире все проверки проводятся в плановом порядке. То есть на сайте Прокуратуры РБ в разделе проверок можно посмотреть список тех, кому из башкирских предпринимателей стоит подготовиться к контрольной (проверке).
Но есть исключения: с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных согласно статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Быть может кафе было особо крупным, учитывая размер наложенного штрафа? Или все же проверка была внеплановой, потому что в Роспотребнадзор поступали жалобы? Владельцы кафе считают: «Жалоб на работу заведения никогда не поступало!».
Руководитель управления Роспотребнадзора РБ Евгений Степанов тем не менее подтвердил, что в соответствии с приказом федеральной службы проводилась именно внеплановая проверка.
Обратимся к Федеральному закону № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в котором четко указано, что запрет на проверку не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие виды деятельности, указанные в части 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Ну теперь-то полагаю, в этом перечне должны обязательно найти предприятия общепита. Однако и в этом перечне указаны виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере (оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи, Розничная и оптовая торговля лекарственными средствами и изготовление лекарственных средств в аптечных учреждениях и т. д.).
Не теряем надежды найти причину внеплановой проверки ООО «Зуевское» и переходим к разделу «Мораторий запрета не распространяется…» и читаем: «мораторий не распространяется на плановые проверки в рамках федерального государственного надзора в области радиационной безопасности, использования атомной энергии, федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны, федерального государственного пробирного надзора, внешнего качества работы аудиторских организаций…». Тайна нарисованного очага?
Следовательно, остается лишь проверка, связанная с контролем за производством и оборотом мяса свинины и мяса птицы. Представители Роспотребнадзора сообщили результаты проверки на совещании у ВРИО: отсутствие маркировки на ножах, отсутствие соответствующих видам (мясной, рыбный) цехов, моечных машин и т. д. На что Радий Хабиров возмутился на своей странице в соцсетях: «Наверное, есть за что штрафовать, но зачем закрывать?!».
К слову в соседней Удмуртии тоже проводились аналогичные проверки. Среди нарушений, выявленных в предприятиях общественного питания Ижевска: не разработаны и не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП; нарушались условия хранения и реализации готовой продукции общественного питания из мяса; допускался оборот мясных продуктов (сырья) с истекшим сроком годности. Деятельность общественного питания АО «Учхоз июльской Ижевской государственной сельскохозяйственной академии» была приостановлена в 2017 году на 80 суток по ст. 6.4 КоАП РФ, правда по решению судебных органов.
Сегодня юрист Павел Деркач, приготовив на завтрак отменный стейк из магазина, продолжающего работать по соседству с закрытым кафе, написал на своей странице в Фейсбуке: «если бы не пост Радия Хабирова, я бы так и продолжал ездить мимо этого магазина. Но вчера зашел. Симпатичный магазинчик».
Позже в разговоре с нашим корреспондентом Павел заметил, что «штрафы у Роспотребнадзора всегда были драконовские».
Каждое нарушение имеет свою норму ответственности и размер штрафа, который установлен Административным кодексом РФ. Нормы и правила Роспотребнадзора предполагают, что предприниматель в случае выявления несоблюдения СанПиНа несет полную ответственность. Наказание за нарушения в этой сфере определяется тяжестью последствий. Несоблюдение санитарных норм и правил может привести к таким штрафам:
от 200 до 300 минимальных зарплат, установленных нормативными актами РФ; если выявлено, что ведение бизнеса проводится халатно, что создает угрозу для жизни людей или животных, может привести к развитию инфекций, начала эпидемий, то оплата в казну будет составлять от 100 до 200 минимальных месячных окладов.
Напомним, что ООО «Зуевское» было оштрафовано на 970 тысяч рублей и закрыто без решения суда, это около 90 МРОТ (размер МРОТ в Башкирии соответствует 10913 рублям).
Если ранее штрафы за эти нарушения для ИП были в пределах от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, то сейчас они увеличиваются от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Предприятия могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч (ранее от 20 тыс. до 30 тыс. рублей). На прежнем уровне остаются штрафы для граждан — от 1,0 тысяч рублей до 1,5 тысяч рублей.
В общем вопросы остались.
Кому нужна была эта проверка и, главный вопрос: кто последним общался с сотрудницей местного Роспотребнадзора?
Вот вроде бы полвека прошло, как Джордж Оруэлл написал: «Каждая строка любой серьезной работы, прямо или косвенно направлена против тоталитаризма… В „Ферме животных“ — я совершенно сознательно пытался… сплавить политическую задачу и задачу художественную в одно целое».
Почитайте, занимательная история об эволюции состояния животных, изгнанных со скотного двора…