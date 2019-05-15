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В Башкирии назвали потребность на нацпроекты по указу Путина

15 мая 2019, 05:53
Фото: Mkset.ru
Она равна 175 миллиардам рублей на шесть лет, сообщила и. о. министра финансов РБ Лира Игтисамова.

Сегодня, 15 мая, на публичных слушаниях по исполнению бюджета Башкирии в 2018 году были названы приоритеты бюджетной политики на ближайшие годы.

— Мы должны выполнить целевые показатели по майским указам президента России, обеспечить заработную плату выше прожиточного минимума и заниматься ускорением социально-экономического развития республики, — сказала Лира Игтисамова. — Общая потребность республики на реализацию региональных проектов на 6 лет составляет 175 миллиардов рублей.

По словам министра финансов, в Башкирии изыскали возможность «более существенной нагрузки на бюджет» для реализации региональных проектов.

Ранее она заявила, что в 2018 году в Башкирии было собрано 428 миллиардов рублей.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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