В Башкирии назвали потребность на нацпроекты по указу Путина

Сегодня, 15 мая, на публичных слушаниях по исполнению бюджета Башкирии в 2018 году были названы приоритеты бюджетной политики на ближайшие годы.
— Мы должны выполнить целевые показатели по майским указам президента России, обеспечить заработную плату выше прожиточного минимума и заниматься ускорением социально-экономического развития республики, — сказала Лира Игтисамова. — Общая потребность республики на реализацию региональных проектов на 6 лет составляет 175 миллиардов рублей.
По словам министра финансов, в Башкирии изыскали возможность «более существенной нагрузки на бюджет» для реализации региональных проектов.