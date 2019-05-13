Президент России Владимир Путин в июле приедет в Уфу – СМИ

Разработкой проекта занимаются сотрудники известного в России эксперта по общественным пространствам Сергея Капкова из Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий, сообщает РБК. Планируется, что проект геопарка «Торатау» представят Владимиру Путину в ходе его рабочего визита в Уфу в июле.
По словам руководителя Центра развития туризма Башкортостана Артура Идельбаева, две группы сотрудников команды Капкова работали в Башкирии в эти майские праздники.
Они готовят экспертное заключение и номинационное досье по созданию геопарка «Торатау» для внесения заявки во Всемирный список наследия ЮНЕСКО.
По предварительным данным, геопарк будет создан к 2020 году, а его площадь составит 4389 квадратных километров.
По словам Идельбаева, в геопарк войдут территории трех районов, где имеются интересные геологические объекты: Ишимбайского, Стерлитамакского и Гафурийского районов.