Президент России Владимир Путин в июле приедет в Уфу – СМИ

Разработкой проекта занимаются сотрудники известного в России эксперта по общественным пространствам Сергея Капкова из Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий, сообщает РБК. Планируется, что проект геопарка «Торатау» представят Владимиру Путину в ходе его рабочего визита в Уфу в июле.