В Уфе дольщица Миловского парка отказалась от глюкозы и попала в больницу

Сегодня, 9 апреля, вечером одна из голодающих дольщиц – 32-летняя Елена Александрова была госпитализирована в эндокринологическое отделение больницы №21 Уфы.
Как стало известно Медиакорсети, Елена одна воспитывает маленькую дочку и выплачивает ипотеку за квартиру в Миловском парке. Ей стало плохо еще утром, медики скорой помощи, побывавшие у голодающих дольщиков днем, измерили уровень сахара у нее. Оказалось, что он упал до отметки 2.1.
- Лена отказалась от укола глюкозы. Сказала, что хочет чтобы её квартиру быстрее построили и готова потерпеть. Но вечером ей стало еще хуже. И врачи настояли на госпитализации, - рассказала Медиакорсети представитель инициативной группы дольщиков Анна Цветкова.
Напомним, дольщики начали голодовку вчера, шесть человек разместились в съемной квартире в Уфе. Сегодня к ним присоединился еще один 35-летний мужчина, который приехал с вахты в Уфу.
Вчерашний день для дольщиков был связан с целым рядом важных событий. Сначала днем в соцсетях появилось обращение от представительницы дольщиков Зульфии Гайсиной, в которой она назвала голодовку дольщиков Миловского парка провокацией и сообщила, что их используют в корыстных целях.
Затем на сайте правительства РБ тем временем появилась информация о сегодняшнем «стройчасе». Представители Госкомстроя РБ доложил, что в Миловском парке возобновлены работы по домам 5.3, 5.4, 5.5. Сейчас на объекте работают порядка 40 человек, а также специалисты газовой организации, которые подводят газ к этим домам. На этой неделе к газоснабжению будет подключен дом 5.4, через неделю — дом 5.3, а в течение месяца — и дом 5.5. Через две-три недели после подключения строители смогут приступить к отделочным работам внутри зданий.
Рассказывая про голодовку, которую объявила группа дольщиков, чьи дома не попали в первую очередь дорожной карты, представитель инициативной группы Зульфия Гайсина отметила, что это незапланированная акция. По её мнению, голодовку спровоцировали люди, имеющие финансовый интерес и использующие ситуацию в своих целях. Она утверждает, что 95 процентов дольщиков уже выразили своё несогласие с их действиями.
— Если возникла такая проблема, с людьми надо разговаривать, объяснять, — сказал врио главы Башкирии Радий Хабиров. — Подчёркиваю: мы будем последовательно и эффективно решать все вопросы. Но шантажировать или оказывать на нас давление в данном случае — абсолютно бесполезное занятие.
В ответ на эти слова дольщики Миловского парка сегодня вновь провели пикеты.
Медиакорсеть следит за ситуацией.