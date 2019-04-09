В Уфе дольщица Миловского парка отказалась от глюкозы и попала в больницу

Затем на сайте правительства РБ тем временем появилась информация о сегодняшнем «стройчасе». Представители Госкомстроя РБ доложил, что в Миловском парке возобновлены работы по домам 5.3, 5.4, 5.5. Сейчас на объекте работают порядка 40 человек, а также специалисты газовой организации, которые подводят газ к этим домам. На этой неделе к газоснабжению будет подключен дом 5.4, через неделю — дом 5.3, а в течение месяца — и дом 5.5. Через две-три недели после подключения строители смогут приступить к отделочным работам внутри зданий.