В Уфе дольщики Миловского парка решили приостановить голодовку

Сегодня, 11 апреля, стало известно, что пятеро дольщиков жилого комплекса Миловский парк решили приостановить голодовку. Об этом Медиакорсети сообщила представитель инициативной группы дольщиков Анна Цветкова.
Приостановить голодовку решено до 10 июня. Дольщики надеются, что к этому сроку «дорожная карта» по достройке дома 5/2 и кварталов 8 и 9, по поводу которой они выразили недовольство, будет готова и утверждена. На 3 июня в правительстве Башкирии запланирован «стройчас», на котором вновь будет подробно рассматриваться тема дольщиков.
Напомним, вчера вечером состоялась встреча инициативной группы дольщиков с руководством профильного госкомитета. В совещании принял участие первый заместитель председателя комитета Григорий Невоструев, непосредственно курирующий тему дольщиков, а также представители фирмы «Россо», которая стала управляющей компанией застройщика «Килстройинвест».
По словам Анны Цветковой, основной смысл договоренностей сводится к тому, что до 29 апреля должна быть полностью готова «дорожная карта» по достройке дома 5/2 и разработан проект такого же документа, касающегося кварталов 8 и 9 Миловского парка. При этом каждые две недели дольщикам будут предоставлять объективную информацию о текущих делах.
Тем временем возле Дома правительства сегодня продолжались одиночные пикеты.
Напомним, за три минувших дня голодовки по настоянию врачей из голодовки вышли две молодые женщины, самочувствие которых резко ухудшилось из-за снижения уровня сахара в крови. Сейчас продолжают голодать пятеро дольщиков.
Медиакорсеть следит за ситуацией.