В Уфе дольщики Миловского парка решили приостановить голодовку

Приостановить голодовку решено до 10 июня. Дольщики надеются, что к этому сроку «дорожная карта» по достройке дома 5/2 и кварталов 8 и 9, по поводу которой они выразили недовольство, будет готова и утверждена. На 3 июня в правительстве Башкирии запланирован «стройчас», на котором вновь будет подробно рассматриваться тема дольщиков.