В Уфе родители заявили, что их не пускают на всероссийский форум

- Поскольку III Республиканский родительский форум в этом году проходит в рамках крупного мероприятия общероссийского масштаба - Всероссийского Конгресса «Вектор Детства-2019» (в его рамках состоится также 16-й Съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации) - и количество участников форума из числа родителей на этот раз ограничено, было принято решение открытую регистрацию на форум не проводить (объявления о регистрации на родительский форум на Семейном портале Башкортостана не было). Для того, чтобы на форуме были представлены все города и районы республики, Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ были направлены письма в муниципальные районы и городские округа. Собранные со всей республики списки, в которых значится 266 родителей из всех муниципальных районов и городских округов республики, были переданы в Министерство образования Республики Башкортостан как непосредственному организатору III Республиканского родительского форума. В состав участников форума вошли наиболее активные родители республики, которые, в свою очередь, формируют родительское сообщество на местах и ежегодно участвуют на аналогичных родительских форумах. Отметим, что перед началом нового учебного года (предположительно, в августе) в Республике состоится следующий родительский форум, на который организаторы (Министерство образования РБ и общественная организация «Продвинутые родители») планируют организовать открытую регистрацию.