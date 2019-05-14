В Уфе родители заявили, что их не пускают на всероссийский форум

Сегодня, 14 мая, в редакцию Медиакорсети обратилась уфимка Алла Терехова, которая заявила, что никак не может зарегистрироваться на предстоящий Родительский форум, который должен пройти в Уфе в рамках Всероссийского конгресса «Вектор детства».
- Мы очень хотели попасть на форум, хотим прояснить ситуацию с переходом на пятидневную учебную неделю. Тот факт, что большая часть освобожденных от учебы суббот будет посвящена спортивным и прочим внешкольным занятиям, говорит о том, что возрастет внеурочная нагрузка на детей. Нам хотелось бы получить пояснения на этот счет, - рассказала Медиакорсети Алла Терехова.
Она предприняла попытку зарегистрироваться через электронную форму, имеющуюся на сайте мероприятия, но не смогла этого сделать. Обратившись в службу технической поддержки, женщина получила ответ, что списки участников форума формируются в администрациях муниципальных районов и городских образований.
- Это значит, что на форум пойдут благонадежные родители, которые будут задавать вопросы «по бумажке». Мы очень разочарованы, - сообщила Алла Терехова.
Медиакорсеть обратилась за разъяснениями в аппарат уполномоченного по правам ребенка РБ. Нам посоветовали связаться с министерством образования республики, пресс-секретарь которого Лина Сарбаева сообщила, что формированием списков родителей для участия в форуме занимается министерство семьи, труда и социальной защиты населения.
Пресс-секретарь минтруда Роза Кузьменко позже разъяснила, как формировались списки участников родительского форума:
- Поскольку III Республиканский родительский форум в этом году проходит в рамках крупного мероприятия общероссийского масштаба - Всероссийского Конгресса «Вектор Детства-2019» (в его рамках состоится также 16-й Съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации) - и количество участников форума из числа родителей на этот раз ограничено, было принято решение открытую регистрацию на форум не проводить (объявления о регистрации на родительский форум на Семейном портале Башкортостана не было). Для того, чтобы на форуме были представлены все города и районы республики, Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ были направлены письма в муниципальные районы и городские округа. Собранные со всей республики списки, в которых значится 266 родителей из всех муниципальных районов и городских округов республики, были переданы в Министерство образования Республики Башкортостан как непосредственному организатору III Республиканского родительского форума. В состав участников форума вошли наиболее активные родители республики, которые, в свою очередь, формируют родительское сообщество на местах и ежегодно участвуют на аналогичных родительских форумах. Отметим, что перед началом нового учебного года (предположительно, в августе) в Республике состоится следующий родительский форум, на который организаторы (Министерство образования РБ и общественная организация «Продвинутые родители») планируют организовать открытую регистрацию.