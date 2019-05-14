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В Башкирии умер вице-премьер Артур Ахметханов, курирующий силовиков

14 мая 2019, 08:59
Фото: Пресс-служба президента РБ
В пресс-службе правительства республики сообщили, что он умер после тяжелой болезни.

Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти врио вице-премьера правительства Башкирии, генерала-лейтенанта Артура Ахметханова. Об этом сообщил источник Медиакорсети, хорошо знакомый с генералом.

В пресс-службе правительства подтвердили, что чиновник скончался от тяжелой болезни на 57-м году жизни.

В своей странице в Facebook врио главы Башкирии Радий Хабиров написал: «…ушел мой друг. Воин. Настоящий сын башкирского народа. Он тяжело болел. Бился до последнего».

Политолог Азат Бадранов отметил, что он был последним генералом-лейтенантом из числа башкир.

Справка. Артур Фарвазович Ахметханов родился 15 ноября 1962 года в деревне Турнали Салаватского района. Окончил Башкирский государственный университет, академию управления МВД Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1985 году оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Уфимского райисполкома Башкирской АССР.

В 1991–1994 годах – заместитель начальника отдела – начальник криминальной милиции ОВД Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан.

В 1994–1999 годах – начальник УВД Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан.

В 1999–2005 годах – начальник УГИБДД МВД Республики Башкортостан.

В 2005–2008 годах – заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности МВД Республики Башкортостан.

В 2008–2015 годах – министр внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания.

В 2015–2016 годах зачислен в распоряжение МВД по Республике Северная Осетия – Алания.

В 2016–2018 годах – временно исполняющий обязанности заместителя командующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В октябре 2018 года был назначен и.о.вице-премьера Башкирии, курировал силовой блок.

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