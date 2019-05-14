В Башкирии умер вице-премьер Артур Ахметханов, курирующий силовиков

Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти врио вице-премьера правительства Башкирии, генерала-лейтенанта Артура Ахметханова. Об этом сообщил источник Медиакорсети, хорошо знакомый с генералом.
В пресс-службе правительства подтвердили, что чиновник скончался от тяжелой болезни на 57-м году жизни.
В своей странице в Facebook врио главы Башкирии Радий Хабиров написал: «…ушел мой друг. Воин. Настоящий сын башкирского народа. Он тяжело болел. Бился до последнего».
Политолог Азат Бадранов отметил, что он был последним генералом-лейтенантом из числа башкир.
Справка. Артур Фарвазович Ахметханов родился 15 ноября 1962 года в деревне Турнали Салаватского района. Окончил Башкирский государственный университет, академию управления МВД Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в 1985 году оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Уфимского райисполкома Башкирской АССР.
В 1991–1994 годах – заместитель начальника отдела – начальник криминальной милиции ОВД Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан.
В 1994–1999 годах – начальник УВД Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан.
В 1999–2005 годах – начальник УГИБДД МВД Республики Башкортостан.
В 2005–2008 годах – заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности МВД Республики Башкортостан.
В 2008–2015 годах – министр внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания.
В 2015–2016 годах зачислен в распоряжение МВД по Республике Северная Осетия – Алания.
В 2016–2018 годах – временно исполняющий обязанности заместителя командующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
В октябре 2018 года был назначен и.о.вице-премьера Башкирии, курировал силовой блок.