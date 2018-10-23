Бывший главный госавтоинспектор Башкирии Ахметханов стал вице-премьером

Вчера, 22 октября, указом врио главы Башкирии Радия Хабирова исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики назначен Артур Ахметханов. Он будет курировать силовой блок, ведь он заменил Марата Магадеева, который другим указом был освобождён от должности вице-премьера по собственному желанию.