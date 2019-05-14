Мэр Уфы рассказал о запланированных работах по реконструкции дорог

По словам Ульфата Мустафина, в первую очередь, улучшение качества дорог запланированы на улицах Комсомольская и 8 марта. Реконструкция в этих улицах завершится только черех три года. Кроме того, капитальный ремонт коснется жителей улиц Лисунова и Мустая Карима. Здесь ремонтные бригады должны справиться со своей задачей за год.
Сити-менеджер уточнил, что в этом году ремонт будет производиться в 28 участках уличной дорожной сети протяженностью 48 км. 4 участка улиц уже охвачены ремонтными работами. Ожидается, что ближайшие два дня ремонт начнется на улице Комарова и на проспекте Октября. Информацию о перекрытии дорог можно найти на сайте администрации, уточнил мэр.
Напомним, на ремонт проспекта Октября, который коснется участка от площади Володарского до улицы 50-лет СССР, выделено почти 100 млн рублей из республиканского бюджета.