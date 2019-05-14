Мэр Уфы рассказал о запланированных работах по реконструкции дорог

По словам Ульфата Мустафина, в первую очередь, улучшение качества дорог запланированы на улицах Комсомольская и 8 марта. Реконструкция в этих улицах завершится только черех три года. Кроме того, капитальный ремонт коснется жителей улиц Лисунова и Мустая Карима. Здесь ремонтные бригады должны справиться со своей задачей за год.