На майских праздниках в Уфе зафиксировано 183 пожара

С 29 апреля по 12 мая в Уфе пожарные совершили 332 выезда. Из них 183 – на тушение пожара. Еще 58 вызовов оказались ложными, отчитались в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы. Еще 4 выезда было совершено на ликвидацию дорожно-транспортного происшествия, 23 – по сигналу о взрывных устройствах.