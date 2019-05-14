На майских праздниках в Уфе зафиксировано 183 пожара

С 29 апреля по 12 мая в Уфе пожарные совершили 332 выезда. Из них 183 – на тушение пожара. Еще 58 вызовов оказались ложными, отчитались в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы. Еще 4 выезда было совершено на ликвидацию дорожно-транспортного происшествия, 23 – по сигналу о взрывных устройствах.
За это время 3 жителя Уфы получили травму, еще двое погибли от огня. Предполагаемая причина – поджог. В мэрии уточнили, что пожарным Уфимского гарнизона пожарной охраны удалось спасти и эвакуировать 46 человек, из них 8 – дети.
Выходные и в праздничные дни пожарные организовали рейды в садовых товариществах, всего проверено 1400 жилых домов и 320 садовых. Организовано 95 выездов патрулирования в лесных массивах.