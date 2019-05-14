Мэр Уфы выразил недовольство числом чиновников, участвующих на полумарафоне

Сегодня, 14 мая, во время оперативного совещания в мэрии Уфы организатор спортивных мероприятий Владислав Литвинчук рассказал о подготовке к полумарафону “Забег”.
В конце своеего выступления он пригласил Ульфата Мустафина и других чиновников города принять участие в мероприятии. Мэр города решил поинтересоваться, сколько человек от управления молодежной политики города подали заявку на участие в забеге. Выяснилось, что всего 4 человека из 9. А из районных администраций – около 20.
“Че так мало? Молодежи ведь у нас много”, - возмутился в ответ Ульфат Мансурович и посоветовал начальникам “проработать” этот вопрос.
Напомним, по словам организатора, в полумарафоне ожидается участие около 2 тысяч жителей города. Забег, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, проходит в Уфе второй раз.