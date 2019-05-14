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Мэр Уфы выразил недовольство числом чиновников, участвующих на полумарафоне

14 мая 2019, 05:37
Фото: Скриншот с видео
В ходе оперативного совещания в администрации города обсудили подготовку к забегу, который состоится 19 мая.

Сегодня, 14 мая, во время оперативного совещания в мэрии Уфы организатор спортивных мероприятий Владислав Литвинчук рассказал о подготовке к полумарафону “Забег”.

В конце своеего выступления он пригласил Ульфата Мустафина и других чиновников города принять участие в мероприятии. Мэр города решил поинтересоваться, сколько человек от управления молодежной политики города подали заявку на участие в забеге. Выяснилось, что всего 4 человека из 9. А из районных администраций – около 20.

“Че так мало? Молодежи ведь у нас много”, - возмутился в ответ Ульфат Мансурович и посоветовал начальникам “проработать” этот вопрос.

Напомним, по словам организатора, в полумарафоне ожидается участие около 2 тысяч жителей города. Забег, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, проходит в Уфе второй раз.

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