Мэр Уфы выразил недовольство числом чиновников, участвующих на полумарафоне

В конце своеего выступления он пригласил Ульфата Мустафина и других чиновников города принять участие в мероприятии. Мэр города решил поинтересоваться, сколько человек от управления молодежной политики города подали заявку на участие в забеге. Выяснилось, что всего 4 человека из 9. А из районных администраций – около 20.