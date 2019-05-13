Уфимский спортсмен прошел на руках по лестнице высоту 45-этажного дома

11 мая спортсмен из Уфы Руслан Садыков поставил необычный рекорд: он прошел на руках тысячу ступеней в санатории «Янган-Тау» (там, где готовится к появлению геопарк ЮНЕСКО). Лестница была построена в 1976 году, высота – с 45-этажный дом, угол наклона от 65 до 45 градусов: ровно тысяча ступеней.
Руслану – 27 лет, и он профессиональный спортсмен и тренер. Готовился к событию долго – тренировался в Уфе на ступенях уфимского амфитеатра на Заки Валиди.
- Очень приятно, что в Башкирии есть спортсмены, готовые ставить такие задачи и добиваться их: в России такого рекорда на руках еще не было. Не могу точно сказать, как произойдет уже техническая фиксация рекорда, но то, что я увидел сегодня – было действительно мощно и круто, - поделился впечатлениями блогер Раис Габитов.