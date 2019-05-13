Уфимский спортсмен прошел на руках по лестнице высоту 45-этажного дома

- Очень приятно, что в Башкирии есть спортсмены, готовые ставить такие задачи и добиваться их: в России такого рекорда на руках еще не было. Не могу точно сказать, как произойдет уже техническая фиксация рекорда, но то, что я увидел сегодня – было действительно мощно и круто, - поделился впечатлениями блогер Раис Габитов.