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Уфимский спортсмен прошел на руках по лестнице высоту 45-этажного дома

13 мая 2019, 08:37
Фото: Айбулат Акбутин / Вконтакте
Ровно тысячу ступеней пришлось преодолеть Руслану Садыкову, чтобы поставить рекорд.

11 мая спортсмен из Уфы Руслан Садыков поставил необычный рекорд: он прошел на руках тысячу ступеней в санатории «Янган-Тау» (там, где готовится к появлению геопарк ЮНЕСКО). Лестница была построена в 1976 году, высота – с 45-этажный дом, угол наклона от 65 до 45 градусов: ровно тысяча ступеней.

Руслану – 27 лет, и он профессиональный спортсмен и тренер. Готовился к событию долго – тренировался в Уфе на ступенях уфимского амфитеатра на Заки Валиди.

- Очень приятно, что в Башкирии есть спортсмены, готовые ставить такие задачи и добиваться их: в России такого рекорда на руках еще не было. Не могу точно сказать, как произойдет уже техническая фиксация рекорда, но то, что я увидел сегодня – было действительно мощно и круто, - поделился впечатлениями блогер Раис Габитов.

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