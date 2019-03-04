Спортсмен из Башкирии завоевал серебряную медаль по биатлону на Зимней универсиаде

Сегодня, 4 марта, на Зимней универсиаде – 2019 в Красноярске в рамках соревнований по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км, на которой 24-летний воспитанник ГБУ СШОР по биатлону РБ Эдуард Латыпов стал вторым, допустив по одному промаху в двух первых огневых рубежах, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта Башкирии.
Эдуард Латыпов уступил всего лишь 5,5 секунд Никите Поршневу из Саратова, который завоевал золотую медаль. Бронзовую награду получил спортсмен из Франции Феликс Эмиль Коттет-Пюнель.
Еще один биатлонист из Башкирии, 24-летний Алексей Петров, который также стартовал в этой дисциплине, стал восьмым.