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Разница температуры воздуха в разных районах Башкирии составила 24 градуса

13 мая 2019, 05:52
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Об этом доложили на совещании правительства республики.

Сегодня на оперативном совещании правительства Башкирии председатель госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов доложил о перепадах температур, которые оказывают ощутимое влияние на ситуацию в разных сферах жизни.

По данным его ведомства, вчера, 12 мая, минимальная температура воздуха была зафиксирована на юго-востоке Башкирии в Белорецке, она составила +9 градусов, одновременно на западе республики, в Гафурийском районе, была зафиксирована самая высокая температура, которая достигла +33 градусов.

Ранее в местном управлении МЧС сообщили, что в течение нескольких дней на территории Башкирии будет аномально высокая для начала мая температура воздуха, несколько дней температура воздуха будет превышать 30 градусов. Специалисты рекомендовали жителям республики следить за своим здоровьем и соблюдать противопожарный режим.

Однако,по прогнозам синоптиков, в середине нынешней недели жара начнет спадать.

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