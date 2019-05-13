Разница температуры воздуха в разных районах Башкирии составила 24 градуса

Сегодня на оперативном совещании правительства Башкирии председатель госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов доложил о перепадах температур, которые оказывают ощутимое влияние на ситуацию в разных сферах жизни.
По данным его ведомства, вчера, 12 мая, минимальная температура воздуха была зафиксирована на юго-востоке Башкирии в Белорецке, она составила +9 градусов, одновременно на западе республики, в Гафурийском районе, была зафиксирована самая высокая температура, которая достигла +33 градусов.
Ранее в местном управлении МЧС сообщили, что в течение нескольких дней на территории Башкирии будет аномально высокая для начала мая температура воздуха, несколько дней температура воздуха будет превышать 30 градусов. Специалисты рекомендовали жителям республики следить за своим здоровьем и соблюдать противопожарный режим.
Однако,по прогнозам синоптиков, в середине нынешней недели жара начнет спадать.