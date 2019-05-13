Разница температуры воздуха в разных районах Башкирии составила 24 градуса

Ранее в местном управлении МЧС сообщили, что в течение нескольких дней на территории Башкирии будет аномально высокая для начала мая температура воздуха, несколько дней температура воздуха будет превышать 30 градусов. Специалисты рекомендовали жителям республики следить за своим здоровьем и соблюдать противопожарный режим.