Минобр Башкирии наметил план выхода в «зеленую зону» доверия по итогам ЕГЭ

По его словам, министерство подготовило «дорожную карту», которая должна обеспечить нашей республике пропуск в так называемую «зеленую зону» доверия на федеральном уровне. Пока же Башкирия находится в «желтой зоне» в связи с зафиксированными в прошлом году нарушениями во время сдачи экзаменов. Напомним, в июле в Башкирии организацию ЕГЭ называли провальной.