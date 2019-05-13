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Минобр Башкирии наметил план выхода в «зеленую зону» доверия по итогам ЕГЭ

13 мая 2019, 09:31
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Для этого, в частности, в этом году намечено увеличение числа наблюдателей на экзаменах.

Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин рассказал о ходе подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в республике.

По данным министерства, в целом по Башкирии в основном этапе Государственной итоговой аттестации примут участие 62 926 выпускников. Министр уточнил, что Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме основного госэкзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов и в форме единого госэкзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов.

- Сейчас в Башкирии идет подготовка к основным периодам проведения ЕГЭ и ОГЭ. Основной этап ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля, а ОГЭ – с 24 мая по 2 июля. На ЕГЭ зарегистрировано 19 787 участников, на ОГЭ – 43 139 выпускников, — уточнил Ильдар Мавлетбердин.

По его словам, министерство подготовило «дорожную карту», которая должна обеспечить нашей республике пропуск в так называемую «зеленую зону» доверия на федеральном уровне. Пока же Башкирия находится в «желтой зоне» в связи с зафиксированными в прошлом году нарушениями во время сдачи экзаменов. Напомним, в июле в Башкирии организацию ЕГЭ называли провальной.

«Дорожной картой», в частности, в текущем году запланировано увеличение количества региональных общественных наблюдателей с 43 до 100 человек, муниципальных общественных наблюдателей – с 1500 до 1700 человек и рабочих мест в ситуационных центрах – с 70 до 150.

Глава ведомства также сообщил, что основной этап ЕГЭ начнется с тестов по географии и литературе. Экзамены по профильной и базовой математике выпускники будут проходить 29 мая. Еще один обязательный экзамен - по русскому языку – школьники будут сдавать 3 июня.

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