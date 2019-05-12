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Русскоговорящие австрийцы прочитали на камеру стихотворение Мустая Карима

12 мая 2019, 13:12
Портрет народного поэта Башкирии пронесли на акции «Бессмертный полк» в Вене.

В интернете опубликован видеоролик, на котором записано, как в Вене прошла акция ко Дню Победы. В рамках этого мероприятия русскоговорящие жители прочитали строки из стихотворения Мустая Карима «Я ухожу на фронт, товарищи».

Кроме того, на акции «Бессмертный полк» в Вене пронесли портрет народного поэта Башкортостана.

Как сообщили в Фонде имени Мустая Карима, после окончания института в 1941 году он был призван в ряды Красной Армии и проходил обучение в Муромском военном училище связи, закончив его в звании младшего лейтенанта.

Затем он был направлен на Брянский фронт, в 17-ю мотострелковую бригаду, начальником связи артдивизиона. В 1942 году он был тяжело ранен, около полугода находился в госпиталях. Потом, поправившись, вернулся на передовую уже корреспондентом фронтовых газет.

Мустай Карим встретил Победу в Вене в звании капитана. Он дважды награждён боевыми орденами — Красной звезды и Отечественной войны II степени.

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