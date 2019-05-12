Русскоговорящие австрийцы прочитали на камеру стихотворение Мустая Карима

В интернете опубликован видеоролик, на котором записано, как в Вене прошла акция ко Дню Победы. В рамках этого мероприятия русскоговорящие жители прочитали строки из стихотворения Мустая Карима «Я ухожу на фронт, товарищи».
Кроме того, на акции «Бессмертный полк» в Вене пронесли портрет народного поэта Башкортостана.
Как сообщили в Фонде имени Мустая Карима, после окончания института в 1941 году он был призван в ряды Красной Армии и проходил обучение в Муромском военном училище связи, закончив его в звании младшего лейтенанта.
Затем он был направлен на Брянский фронт, в 17-ю мотострелковую бригаду, начальником связи артдивизиона. В 1942 году он был тяжело ранен, около полугода находился в госпиталях. Потом, поправившись, вернулся на передовую уже корреспондентом фронтовых газет.
Мустай Карим встретил Победу в Вене в звании капитана. Он дважды награждён боевыми орденами — Красной звезды и Отечественной войны II степени.