Русскоговорящие австрийцы прочитали на камеру стихотворение Мустая Карима

Затем он был направлен на Брянский фронт, в 17-ю мотострелковую бригаду, начальником связи артдивизиона. В 1942 году он был тяжело ранен, около полугода находился в госпиталях. Потом, поправившись, вернулся на передовую уже корреспондентом фронтовых газет.