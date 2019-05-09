Радий Хабиров участвовал в шествии “Бессмертного полка” с портретом деда

— Сегодняшний «Бессмертный полк» — это то маленькое, что мы можем сделать для наших предков, наших дедов, которые победили в этой войне. Мы их вспоминаем сейчас, их души здесь с нами идут. В этом, наверное, и главный смысл — мы идем с ними в строю. Безусловно, наши дети должны знать тех, на долю которых выпала тяжелейшая война в мире, - цитирует слова Хабирова “Башинформ”.