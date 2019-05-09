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Радий Хабиров участвовал в шествии “Бессмертного полка” с портретом деда

9 мая 2019, 09:10
Фото: Личная страница Радия Хабирова в Инстаграм
Врио главы республики нес портрет деда Абдульбарыя Латиповича Хабирова.

Сегодня в Уфе в рамках празднования 74-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах состоялось шествие “Бессмертного полка”. Среди участников акции был глава региона Радий Хабиров. В руках руководитель республики нес портрет своего деда Абдульбарыя Латиповича Хабирова. Он ушел на войну в августе 1941 года. На фронте был в составе телеграфно-строительной роты 206 отдельного линейного батальона связи. Радий Хабиров рассказал, что дед пережил войну, но не любил о ней рассказывать.

— Сегодняшний «Бессмертный полк» — это то маленькое, что мы можем сделать для наших предков, наших дедов, которые победили в этой войне. Мы их вспоминаем сейчас, их души здесь с нами идут. В этом, наверное, и главный смысл — мы идем с ними в строю. Безусловно, наши дети должны знать тех, на долю которых выпала тяжелейшая война в мире, - цитирует слова Хабирова “Башинформ”.

На шествии участвовала и супруга главы региона Каринэ Хабирова с сыном Артуром. Они несли портрет деда – Илсифа Рубеновича Бабаяна. Он был танкистом.

«Я знаю, что мой прадед выбрался из горящего танка один раз, бежал из плена три раза. Я горжусь им и постараюсь быть похожим на него», — добавил сын Хабировых Артур.

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