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Уфимский школьник создал географическую карту России для слепых

19 апреля 2019, 07:24
Фото: vk.com
В будущем мальчик планирует создать подобную карту Башкирии.

Уфимец Ярослав Егошин из гимназии № 82 разработал Тактильную географическую карту России, сообщили в министерстве просвещения Российской Федерации.

Шестиклассник получил ожог глаз и в течение двух недель не мог читать и писать, но не прекращал посещать занятия в технопарке при уфимском университете, где и разработал рельефную карту.

Карта распечатана на 3D-принтере, каждый регион страны пронумерован и соединяется в виде пазла на специальной подставке. На неё же шрифтом Брайля Ярослав нанес инструкцию по сборке.

Карта уже была представлена учащимся школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Теперь с помощью карты нового формата они смогут без труда изучать географию.

В будущем Ярослав планирует создать подобную карту Башкирии.

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