Уфимский школьник создал географическую карту России для слепых

Уфимец Ярослав Егошин из гимназии № 82 разработал Тактильную географическую карту России, сообщили в министерстве просвещения Российской Федерации.
Шестиклассник получил ожог глаз и в течение двух недель не мог читать и писать, но не прекращал посещать занятия в технопарке при уфимском университете, где и разработал рельефную карту.
Карта распечатана на 3D-принтере, каждый регион страны пронумерован и соединяется в виде пазла на специальной подставке. На неё же шрифтом Брайля Ярослав нанес инструкцию по сборке.
Карта уже была представлена учащимся школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Теперь с помощью карты нового формата они смогут без труда изучать географию.
В будущем Ярослав планирует создать подобную карту Башкирии.