Эксперты не верят в смену спортивного гражданства российских фигуристок

Тренер Дудин наоборот был более резок в высказываниях. Он отметил, что ни одна из спортсменок ни за что в жизни не откажется от места в национальной сборной и наоборот, будет сражаться за него до последнего. Также он напомнил о сложностях, которые могут возникнуть у фигуристок, если те все такие решаться перейти в другую национальную команду, так как при переходе они потеряют как минимум год. Однако специалист не исключил возможности смены страны, так как в фигурном катании это не редкость.