Эксперты не верят в смену спортивного гражданства российских фигуристок

Ко мнению своего коллеги присоединился и хореограф Илья Авербух. Он подчеркнул, что переход в сборную другой страны будет способствовать паузе в карьере спортсменов на международной арене, пишет RT. Вместе с тем олимпийский чемпион Андрей Букин заявил, что современные лидеры европейских команд вполне могут конкурировать с младшими фигуристками.
В последнее время вокруг темы смены спортивного гражданства идут жаркие споры, так как целый ряд воспитанник Этери Тутберидзе переходит на взрослый уровень. В связи с этим некоторые издания посоветовали спортсменкам сменить национальную сборную, за которую они будут выступать в дальнейшем. В частности, речь шла о Туктамышевой, которая не попала в национальную команду после выступления в Сайтаме.
Переход во взрослую подгруппу Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной снизит шансы на попадание в команду Загитовой, Медведевой и Туктамышевой. Однако по мнению Букина, данный факт не должен повлиять на решение спортсменок о смене спортивного гражданства. Он надеется, что фигуристки примут правильное решение, от которого будет зависеть их карьера.
Тренер Дудин наоборот был более резок в высказываниях. Он отметил, что ни одна из спортсменок ни за что в жизни не откажется от места в национальной сборной и наоборот, будет сражаться за него до последнего. Также он напомнил о сложностях, которые могут возникнуть у фигуристок, если те все такие решаться перейти в другую национальную команду, так как при переходе они потеряют как минимум год. Однако специалист не исключил возможности смены страны, так как в фигурном катании это не редкость.
К мнению о юридических трудностях также присоединился и олимпийский призёр Илья Авербух. Но он отметил, что ничего криминального в этом нет и история спорта знает немало подобных примеров.
В любом случае, делать какие либо выводы и обвинять фигуристок в окончательной смене спортивного гражданства еще рано.