В Башкирии в финансовой пирамиде ее участники потеряли 89 миллионов рублей

Уголовное дело было возбуждено в июле 2016 года. Организация работала в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске и Оренбурге. При этом была широкая рекламная работа по привлечению денег от граждан. При этом участникам товарищества обещали от 20 до 40 процентов дохода от суммы вложенных средств.