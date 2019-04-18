В Башкирии в финансовой пирамиде ее участники потеряли 89 миллионов рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего управляющего МФО КТ «ООО «Алтын капитал и Компания». Ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Уголовное дело было возбуждено в июле 2016 года. Организация работала в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске и Оренбурге. При этом была широкая рекламная работа по привлечению денег от граждан. При этом участникам товарищества обещали от 20 до 40 процентов дохода от суммы вложенных средств.
Убедившись в действенности организованной им рекламы, управляющий коммерческого предприятия никаких мер для обеспечения своих договорных обязательств по возвращению гражданам вложенных ими денежных средств принимать не собирался, а полученные от граждан деньги в доходную деятельность не инвестировал. В результате пострадали 450 граждан, вложивших в пирамиду 89 млн руб.
Мужчина безвозмездно обращал полученные средства в свою пользу и третьих лиц, финансировал подконтрольные им предприятия и использовал на создание сети дополнительных офисов финансовой организации.
В ходе следствия проведены 123 судебных экспертизы, в том числе 37 бухгалтерских, 1 экономическая, 12 компьютерных, 71 оценочная и 2 почерковедческих.
На имущество управляющего, его родственников, а также на имущество, состоящее на балансе одного из подконтрольных ему обществ с ограниченной ответственностью, расположенные в городах Стерлитамак и Салават наложен арест.
Управляющему коммерческой организации предъявлены обвинения в совершении преступлений. Сейчас уголовное дело передано в прокуратуру.