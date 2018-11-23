В Уфе обвинили организатора финансовой пирамиды «АлмазИнвест»

Злоумышленники заключали с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 21 до 25 процентов. Высокие ставки они объясняли перспективным инвестированием полученных денег в проекты по выдаче микрозаймов, хотя фактически подобную деятельность не осуществляли.