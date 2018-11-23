В Уфе обвинили организатора финансовой пирамиды «АлмазИнвест»

51-летняя уфимка признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2014 году обвиняемая вместе с сообщниками создала кредитный потребительский кооператив «АлмазИнвест», который действовал по принципу «финансовой пирамиды». Женщина номинально занимала должность специалиста в договорном отделе, фактически управляя организацией вместе с соучастниками.
Подельники открыли офисы кооператива в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и организовали широкую рекламную компанию.
Злоумышленники заключали с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 21 до 25 процентов. Высокие ставки они объясняли перспективным инвестированием полученных денег в проекты по выдаче микрозаймов, хотя фактически подобную деятельность не осуществляли.
Для создания видимости успешной финансовой деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты за счет взносов новых клиентов.
Всего было похищено у 252 граждан свыше более 37 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.