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В Уфе обвинили организатора финансовой пирамиды «АлмазИнвест»

23 ноября 2018, 07:09
Фото: Mkset.ru
Мошенникам удалось похитить более 37 миллионов рублей.

51-летняя уфимка признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2014 году обвиняемая вместе с сообщниками создала кредитный потребительский кооператив «АлмазИнвест», который действовал по принципу «финансовой пирамиды». Женщина номинально занимала должность специалиста в договорном отделе, фактически управляя организацией вместе с соучастниками.

Подельники открыли офисы кооператива в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и организовали широкую рекламную компанию.

Злоумышленники заключали с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 21 до 25 процентов. Высокие ставки они объясняли перспективным инвестированием полученных денег в проекты по выдаче микрозаймов, хотя фактически подобную деятельность не осуществляли.

Для создания видимости успешной финансовой деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты за счет взносов новых клиентов.

Всего было похищено у 252 граждан свыше более 37 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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