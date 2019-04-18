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Башкортостан и Татарстан сошлись в деловом форуме

18 апреля 2019, 07:56
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
В Уфе представители деловых кругов двух регионов обсудили за круглым столом перспективы сотрудничества.

В уфимском Конгресс-холле сегодня, 18 апреля, открылся деловой форум «Башкортостан — Татарстан». Врио главы Башкирии Радий Хабиров, приветствуя участников форума, сказал, что ждет от них новых идей и предложений по расширению сотрудничества между компаниями двух республик, а государство окажет необходимые меры поддержки.

Радий Хабиров
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил важность делового форума и обозначил основные направления сотрудничества. Это нефтегазовый комплекс, транспорт, энергетика, машиностроение, строительство, цифровая экономика, наука и образование.

Рустам Минниханов
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

В 2016 году товарооборот между двумя регионами составил 34 млрд рублей, с 2017 года статистика перестала считать товарооборот в денежном выражении.

— Надо ставить задачу поднять эту цифру до 50-60 миллиардов, — заметил Рустам Минниханов.

Министры промышленности обеих республик презентовали участникам форума возможности своих регионов. Министр промышленности и инвестполитики Башкирии Александр Карпухин отметил, что перспективным для сотрудничества является работа в создаваемом в Салавате крупном нефтегазохимическом кластера, а также в особой экономической зоне в Ишимбае. Также он сообщил о создании на базе УГНТУ научно- образовательном центре мирового уровня.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов рассказал о том, что сейчас в Татарстане на Казанском вертолетном заводе ведется большая работа по его модернизации, и планируется значительную часть машиночасов по обработке деталей перевести на аутсорсинг. И тут есть поле для взаимодействия с башкирскими предприятиями. Управляющий директор завода Юрий Пустовгаров позже уточнил, что речь идет о миллиардах рублей на проектные работы и производство оснастки.

В завершение официальной части форума были подписаны межотраслевые соглашения: между торгово-промышленными палатками республик, между информагентствами «Татар-информ» и «Башинформ», между Общественными палатами регионов, между Илишевским и Актанышским районами. Также было подписано соглашение о намерениях на поставку котельного оборудования в Бугульму между туймазинским ООО «РОССЭН» и Бугульминским предприятием тепловых сетей.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Ранее главы республики уже приняли участие в открытии памятнику народному татарскому поэту Габдулле Тукаю, дали старт хоккейному матчу ветеранов двух регионов, посетили концерт мастеров искусств Татарстана и технопарк УГНТУ, а также возложили цветы памятнику Салавату Юлаеву.

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