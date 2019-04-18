Башкортостан и Татарстан сошлись в деловом форуме

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов рассказал о том, что сейчас в Татарстане на Казанском вертолетном заводе ведется большая работа по его модернизации, и планируется значительную часть машиночасов по обработке деталей перевести на аутсорсинг. И тут есть поле для взаимодействия с башкирскими предприятиями. Управляющий директор завода Юрий Пустовгаров позже уточнил, что речь идет о миллиардах рублей на проектные работы и производство оснастки.