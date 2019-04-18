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В Уфе главы Башкирии и Татарии подписали соглашение между республиками

18 апреля 2019, 05:56
Фото: РазифАбдуллин / Mkset.ru
Оно включает в себя сотрудничество в торгово-экономическом, социальном и культурном направлениях.

Товарооборот между двумя республиками сейчас достигает 34 млрд рублей, и его можно увеличить, в этом согласны обе стороны.

В рамках соглашения достигнута договоренность об открытии полномочного представительства Башкортостана в Татарстане. Сразу после подписания соглашения между двумя республиками Радий Хабиров вручил Рустаму Минниханову почетный орден Салавата Юлаева.

Главы республики уже приняли участие в открытии памятнику народному татарскому поэту Габдулле Тукаю, дали старт хоккейному матчу ветеранов двух регионов, посетили концерт мастеров искусств Татарстана и посетили технопарк УГНТУ.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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