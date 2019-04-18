В Уфе главы Башкирии и Татарии подписали соглашение между республиками

Товарооборот между двумя республиками сейчас достигает 34 млрд рублей, и его можно увеличить, в этом согласны обе стороны.
В рамках соглашения достигнута договоренность об открытии полномочного представительства Башкортостана в Татарстане. Сразу после подписания соглашения между двумя республиками Радий Хабиров вручил Рустаму Минниханову почетный орден Салавата Юлаева.
Главы республики уже приняли участие в открытии памятнику народному татарскому поэту Габдулле Тукаю, дали старт хоккейному матчу ветеранов двух регионов, посетили концерт мастеров искусств Татарстана и посетили технопарк УГНТУ.