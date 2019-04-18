Администрации Уфы указали на нарушения в тендере на строительство моста

Антимонопольная служба согласилась, что порядок оценки заявок по критерию «квалификация участников закупки» установлен с нарушением законодательства о контрактной системе. Также в документации «ненадлежащим образом установлено требование о наличии у участников закупки членства в саморегулируемой организации». Администрации города выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документацию.