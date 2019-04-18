Администрации Уфы указали на нарушения в тендере на строительство моста

Конкурс назначен на 15 мая, с подрядчиком планируется заключить контракт стоимостью до 3,47 млрд рублей. «СТОПкартель» в своей жалобе указал, что заказчик нарушил правила оценки заявок, установив в конкурсной документации более одного нестоимостного критерия оценки.
Антимонопольная служба согласилась, что порядок оценки заявок по критерию «квалификация участников закупки» установлен с нарушением законодательства о контрактной системе. Также в документации «ненадлежащим образом установлено требование о наличии у участников закупки членства в саморегулируемой организации». Администрации города выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документацию.
По условиям контракта исполнитель должен до ноября 2021 года провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, разработать проект реконструкции, предусмотрев строительство дороги и нового моста длиной 688,8 м, шириной 16,7 м, дождевой канализации, локальных очистных сооружений, систем освещения, видеонаблюдения и других коммуникаций, а также установку шумозащитных экранов.