mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В деле о пытках в башкирской полиции завершили допрос свидетелей обвинения

17 апреля 2019, 11:12
Фото: Facebook
Накануне состоялось очередное заседание по нашумевшему делу Венера Мардамшина.

Как сообщил глава регионального отделения Комитета против пыток Евгений Литвинов в Facebook, в Янаульском районном суде формально завершен допрос свидетелей обвинения.

В очередном заседании накануне были допрошены двое знакомых Венера, которые подробно рассказали об обстоятельствах 10 ноября 2016 года со слов самого Венера и его знакомых.

Теперь в суде будут допрашивать свидетелей стороны защиты - их около 30 человек.

- Кроме того, судом будут более подробно исследованы доказательства, по которым можно будет более конкретно проанализировать алиби подсудимых и установить другие обстоятельства дела, - пишет Евгений Литвинов.

Следующее заседание состоится 23 апреля 2019 года в 10.00.

Напомним, ранее мы писали о том, что в этом нашумевшем деле допросят 49 свидетелей. Новое рассмотрение по делу началось еще 5 февраля этого года.

Речь идет о повторном рассмотрении уголовного дела в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвира Сагитова и его подчиненного - старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина, которых обвиняют в пытках задержанного Венера Мардамшина.

До этого Нефтекамский городской суд оправдал полицейских, однако Верховный суд Республики Башкортостан отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение - в Янаульский районный суд.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
Пытки в полиции: В Башкирии возобновили слушание дела двух сотрудников МВДВ Башкирии в деле о пытках в полиции Нефтекамска выслушали фельдшера скорой помощиВ Башкирии в суде по делу о пытках в полиции допросят 49 свидетелей
#Новости#Полиция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Из зала суда#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48