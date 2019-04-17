В деле о пытках в башкирской полиции завершили допрос свидетелей обвинения

Как сообщил глава регионального отделения Комитета против пыток Евгений Литвинов в Facebook, в Янаульском районном суде формально завершен допрос свидетелей обвинения.
В очередном заседании накануне были допрошены двое знакомых Венера, которые подробно рассказали об обстоятельствах 10 ноября 2016 года со слов самого Венера и его знакомых.
Теперь в суде будут допрашивать свидетелей стороны защиты - их около 30 человек.
- Кроме того, судом будут более подробно исследованы доказательства, по которым можно будет более конкретно проанализировать алиби подсудимых и установить другие обстоятельства дела, - пишет Евгений Литвинов.
Следующее заседание состоится 23 апреля 2019 года в 10.00.
Напомним, ранее мы писали о том, что в этом нашумевшем деле допросят 49 свидетелей. Новое рассмотрение по делу началось еще 5 февраля этого года.
Речь идет о повторном рассмотрении уголовного дела в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвира Сагитова и его подчиненного - старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина, которых обвиняют в пытках задержанного Венера Мардамшина.
До этого Нефтекамский городской суд оправдал полицейских, однако Верховный суд Республики Башкортостан отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение - в Янаульский районный суд.
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