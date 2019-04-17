mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дело о главе Хайбуллинского района Башкирии перенесли в Уфу

17 апреля 2019, 12:31
Фото: pixabay.com
Теперь его будут рассматривать в Верховном суде Башкирии.

Суд по делу главы администрации главы Хайбуллинского района состоится 30 апреля в Верховном суде Башкирии. Информация об этом с пометкой «уголовное дело — апелляция» содержится на официальном сайте ВС РБ.

Глава администрации Хайбуллинского района Раил Ибрагимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, осенью 2017 года он попросил проложить асфальт до своего дома, но за работу не рассчитался. Судебный процесс по этому делу проходил в Зилаирском межрайонном суде с июля 2018 года.

Заседания суда по различным причинам переносились 11 раз. 1 марта 2019 года суд решил передать дело в прокуратуру. Это решение суда обжаловано, и теперь рассмотрение дела состоится в апелляционной инстанции.

По данным Медиакорсети, гособвинитель не согласился с судом первой инстанции, аргументируя это тем, что вся доказательная база есть, но местный суд затягивает с вынесением приговора.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

#Новости#Чиновник#Новости Башкирии#Криминал#Новости Уфы#Решение суда#Суд#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48