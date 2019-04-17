Дело о главе Хайбуллинского района Башкирии перенесли в Уфу

Суд по делу главы администрации главы Хайбуллинского района состоится 30 апреля в Верховном суде Башкирии. Информация об этом с пометкой «уголовное дело — апелляция» содержится на официальном сайте ВС РБ.
Глава администрации Хайбуллинского района Раил Ибрагимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, осенью 2017 года он попросил проложить асфальт до своего дома, но за работу не рассчитался. Судебный процесс по этому делу проходил в Зилаирском межрайонном суде с июля 2018 года.
Заседания суда по различным причинам переносились 11 раз. 1 марта 2019 года суд решил передать дело в прокуратуру. Это решение суда обжаловано, и теперь рассмотрение дела состоится в апелляционной инстанции.
По данным Медиакорсети, гособвинитель не согласился с судом первой инстанции, аргументируя это тем, что вся доказательная база есть, но местный суд затягивает с вынесением приговора.
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