Дело о главе Хайбуллинского района Башкирии перенесли в Уфу

Глава администрации Хайбуллинского района Раил Ибрагимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, осенью 2017 года он попросил проложить асфальт до своего дома, но за работу не рассчитался. Судебный процесс по этому делу проходил в Зилаирском межрайонном суде с июля 2018 года.