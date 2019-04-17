Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил три «Золотые маски»

«Нуреев» получил награду как лучший балет. Кроме того, «Золотой маски» удостоен Вячеслав Лопатин за мужскую роль и Юрий Посохов за работу балетмейстера-хореографа.
— Нуреев — это фигура, в которой сошлись все возможные противоречия, — отметил Кирилл Серебренников. — Причем не только личностные, а вообще противоречия эпохи. Все, что можно было получить в XX веке, он получил. Все, что можно потерять, — потерял. Это спектакль про бесконечное стремление к красоте, губительное стремление к красоте, поиск свободы через красоту. И про иллюзии и разочарования, с этим связанные.
Премьера балета «Нуреев» планировалась 11 июня 2017 года, но была перенесена на май 2018 года. Руководство театра заявляло, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и отвергло политическую подоплеку. Позже режиссер Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест. В результате премьера балета прошла на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря. Спектакль в двух действиях с возрастным рейтингом 18+ посвящен жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева.
«Золотая маска» — российская национальная театральная премия и фестиваль, цель которого — сохранение и развитие традиций российского театра, выявление лучших творческих работ, театральных авторов и исполнителей, а также определение тенденций современного театрального процесса. Премия была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России по инициативе и при участии его председателя, народного артиста СССР Михаила Ульянова.
Победителями в конкурсных номинациях в разные годы становились режиссеры Петр Фоменко, Лев Додин, Юрий Бутусов, актеры Наталья Тенякова, Олег Табаков, Константин Райкин, Сергей Юрский, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, дирижер Валерий Гергиев, артисты балета Николай Цискаридзе, Диана Вишнева и другие известные культурные деятели.