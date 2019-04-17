Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил три «Золотые маски»

— Нуреев — это фигура, в которой сошлись все возможные противоречия, — отметил Кирилл Серебренников. — Причем не только личностные, а вообще противоречия эпохи. Все, что можно было получить в XX веке, он получил. Все, что можно потерять, — потерял. Это спектакль про бесконечное стремление к красоте, губительное стремление к красоте, поиск свободы через красоту. И про иллюзии и разочарования, с этим связанные.