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В Башкирии почти год инвалиду не выдавали лекарства

16 апреля 2019, 08:58
Фото: pixabay.com
Ситуация разрешилась только после вмешательства прокуратуры.

В Нуримановском районе были ущемлены права местного жителя на бесплатное лекарственное обеспечение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

18-летний инвалид третьей группы страдает редким заболеванием суставов позвоночника и нуждается в приёме дорогостоящего иммунодепрессанта около 64 тысяч рублей за упаковку. Препарат был рекомендован ему по заключению врачебной комиссии.

Молодой человек с января 2018 года состоял в очереди на его получение, однако минздрав республики в течение 10 месяцев не организовал предоставление лекарства на бесплатной основе.

Прокуратура района в судебном порядке потребовала от ведомства устранить допущенные нарушения, а суд согласился с доводами прокурора района и удовлетворил их.

После прокурорского вмешательства минздрав организовал предоставление препарата на постоянной основе.

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