В Башкирии почти год инвалиду не выдавали лекарства

В Нуримановском районе были ущемлены права местного жителя на бесплатное лекарственное обеспечение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
18-летний инвалид третьей группы страдает редким заболеванием суставов позвоночника и нуждается в приёме дорогостоящего иммунодепрессанта около 64 тысяч рублей за упаковку. Препарат был рекомендован ему по заключению врачебной комиссии.
Молодой человек с января 2018 года состоял в очереди на его получение, однако минздрав республики в течение 10 месяцев не организовал предоставление лекарства на бесплатной основе.
Прокуратура района в судебном порядке потребовала от ведомства устранить допущенные нарушения, а суд согласился с доводами прокурора района и удовлетворил их.
После прокурорского вмешательства минздрав организовал предоставление препарата на постоянной основе.