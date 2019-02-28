В Башкирии воспитанников детдома лечили просроченными лекарствами

В Кумертауском детском доме пресекли нарушение закона при оказании несовершеннолетним медицинской помощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В детдоме детям делали медицинский массаж без лицензии. Назначения врачей по результатам профилактического медицинского осмотра воспитанников детского дома не выполнялись. Также обнаружились лекарственные препараты с истекшим сроком годности. По результатам проверки виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Башкирии также потребовала обеспечить контроль деятельности подведомственных учреждений от регионального минздрава.
По итогам года нарушения при бесплатном лечении детей были выявлены в 29 городах и районах республики.
После проверок прокуратуры восстановлены права 45 детей-инвалидов и 574 детей в возрасте до 3 лет, которым необоснованно отказывалось в выдаче рецептов.