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В Башкирии воспитанников детдома лечили просроченными лекарствами

28 февраля 2019, 11:38
Фото: Mkset.ru
Кроме того, не выполнялись назначения врачей.

В Кумертауском детском доме пресекли нарушение закона при оказании несовершеннолетним медицинской помощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В детдоме детям делали медицинский массаж без лицензии. Назначения врачей по результатам профилактического медицинского осмотра воспитанников детского дома не выполнялись. Также обнаружились лекарственные препараты с истекшим сроком годности. По результатам проверки виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Башкирии также потребовала обеспечить контроль деятельности подведомственных учреждений от регионального минздрава.

По итогам года нарушения при бесплатном лечении детей были выявлены в 29 городах и районах республики.

После проверок прокуратуры восстановлены права 45 детей-инвалидов и 574 детей в возрасте до 3 лет, которым необоснованно отказывалось в выдаче рецептов.

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