В Башкирии воспитанников детдома лечили просроченными лекарствами

В детдоме детям делали медицинский массаж без лицензии. Назначения врачей по результатам профилактического медицинского осмотра воспитанников детского дома не выполнялись. Также обнаружились лекарственные препараты с истекшим сроком годности. По результатам проверки виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.