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В Башкирии 9-летний пассажир пострадал в ДТП из-за пьяного папы-водителя

15 апреля 2019, 04:37
Фото: http://gibdd102.ru
Водитель в нетрезвом состоянии перевозил не пристегнутых детей и опрокинул автомобиль в кювет.

14 апреля около 12:00 в Баймакском районе на первом километре автодороги Кульчурово-Н.Идрисово произошла авария, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

39-летний местный житель за рулём «Kia Rio» ехал в сторону деревни Нижнее Идрисово и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Водитель был пьян. При этом он перевозил своего сына и девятилетнего соседского мальчика. Последний получил травмы и госпитализирован.

Фото: http://gibdd102.ru

По предварительным данным, дети были не пристегнуты.

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