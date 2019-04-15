В Башкирии 9-летний пассажир пострадал в ДТП из-за пьяного папы-водителя

39-летний местный житель за рулём «Kia Rio» ехал в сторону деревни Нижнее Идрисово и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Водитель был пьян. При этом он перевозил своего сына и девятилетнего соседского мальчика. Последний получил травмы и госпитализирован.