В Башкирии 9-летний пассажир пострадал в ДТП из-за пьяного папы-водителя

14 апреля около 12:00 в Баймакском районе на первом километре автодороги Кульчурово-Н.Идрисово произошла авария, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
39-летний местный житель за рулём «Kia Rio» ехал в сторону деревни Нижнее Идрисово и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Водитель был пьян. При этом он перевозил своего сына и девятилетнего соседского мальчика. Последний получил травмы и госпитализирован.
По предварительным данным, дети были не пристегнуты.