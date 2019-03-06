В Башкирии виновного в ДТП с тремя погибшими водителя посадили на 3,5 года

В феврале 2015 года на 25 километре автодороги Мияки - Тятер-Арсланово - Стерлибашево произошла авария, в которой погибло стразу три человека. Водитель «Skoda Octavia» ехал в сторону села Стерлибашево, в условиях сильного снегопада не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся со встречным автомобилем «ZAZ Chance». Водитель и двое пассажиров второй иномарки погибли на месте.