В Башкирии виновного в ДТП с тремя погибшими водителя посадили на 3,5 года

В Стерлибашевском районе 47-летний житель Миякинского района признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В феврале 2015 года на 25 километре автодороги Мияки - Тятер-Арсланово - Стерлибашево произошла авария, в которой погибло стразу три человека. Водитель «Skoda Octavia» ехал в сторону села Стерлибашево, в условиях сильного снегопада не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся со встречным автомобилем «ZAZ Chance». Водитель и двое пассажиров второй иномарки погибли на месте.
Следствие шло более трех лет, но подсудимый вину не признал, указав, что требований ПДД не нарушал. По делу проведено три автотехнические экспертизы.
Суд приговорил водителя к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на три года. Также осужденный обязан по решению суда выплатить родственникам погибших компенсацию морального вреда на общую сумму 1,9 миллионов рублей.