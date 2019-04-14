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Началось досрочное прекращение концессии по салаватскому роддому

14 апреля 2019, 07:17
Фото: mkset.ru
В роддоме Салавата состоялась встреча представителей Минздрава РБ и ЗАО «Генус» с коллективом для разъяснения процедуры перехода работников из АНО «Перинатальный центр» в салаватскую городскую больницу.

Согласно дорожной карте, утвержденной в Правительстве республики 8 апреля, сотрудники «Перинатального центра» должны путем перевода устроиться на работу в городскую больницу Салавата. Трудовые договоры о приеме на работу будут заключаться с 20 по 25 мая. Салаватская больница должна выдать сотрудникам приглашения на трудоустройство переводом, помещения должны быть переданы после согласования от концессионера государству в лице Минимущества республики, договор аренды земельных участков между ЗАО «Генус» и Минимуществом РБ должен быть расторгнут.

Также городская больница должна получить лицензию на медицинскую деятельность, а тарифная комиссия должна выдать решение о переводе объемов ОМС из «Перинатального центра» в салаватскую больницу. Как сообщили представители концессионера «Медиакорсети», лицензию должны получить в срок с 30 апреля до 15 мая.

Проект досрочного прекращения концессии по соглашению сторон должен быть подготовлен и согласован до 25 мая.

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#Новости#Салават#Андрей Королев#Общество
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