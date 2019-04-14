Началось досрочное прекращение концессии по салаватскому роддому

Согласно дорожной карте, утвержденной в Правительстве республики 8 апреля, сотрудники «Перинатального центра» должны путем перевода устроиться на работу в городскую больницу Салавата. Трудовые договоры о приеме на работу будут заключаться с 20 по 25 мая. Салаватская больница должна выдать сотрудникам приглашения на трудоустройство переводом, помещения должны быть переданы после согласования от концессионера государству в лице Минимущества республики, договор аренды земельных участков между ЗАО «Генус» и Минимуществом РБ должен быть расторгнут.