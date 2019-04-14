Модель из Башкирии вошла в топ-20 конкурса красоты «Мисс Россия-2019»

Кроме того, Эльвира победила в интеллектуальном состязании «Что? Где? Когда?».
Напомним, 20-летняя воспитанница студии «Хылыукай-Bashkirian Beauty» учится в БГУ. В 2016 году она победила в республиканском конкурсе красавиц «Хылыукай», в 2017 году стала финалисткой Всероссийского проекта «Краса Студенчества России».
Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» стала представительница города Азов Алина Санько. Второй Вице-мисс стала Ралина Арабова из Татарстана, первой Вице-мисс — Арина Верина из Екатеринбурга. «Мисс Россия» — ежегодный российский национальный конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году.