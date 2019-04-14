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Модель из Башкирии вошла в топ-20 конкурса красоты «Мисс Россия-2019»

14 апреля 2019, 09:45
Фото: Студия "ХЫЛЫУКАЙ-BASHKIRIAN BEAUTY"
Эльвира Карамышева также вошла в топ-3 по результатам интернет-голосования.

Кроме того, Эльвира победила в интеллектуальном состязании «Что? Где? Когда?».

Напомним, 20-летняя воспитанница студии «Хылыукай-Bashkirian Beauty» учится в БГУ. В 2016 году она победила в республиканском конкурсе красавиц «Хылыукай», в 2017 году стала финалисткой Всероссийского проекта «Краса Студенчества России».

Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» стала представительница города Азов Алина Санько. Второй Вице-мисс стала Ралина Арабова из Татарстана, первой Вице-мисс — Арина Верина из Екатеринбурга. «Мисс Россия» — ежегодный российский национальный конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году.

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#Новости#Конкурс красоты#Андрей Королев#Общество
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