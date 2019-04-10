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Участница из Башкирии «Мисс Россия» нуждается в вашем голосе

10 апреля 2019, 09:14
Фото: vk.com
Пока за нее проголосовали 6413 человек.

20-летняя Эльвира Карамышева, воспитанница студии Хылыукай-Bashkirian Beauty из Башкирии претендует на звание самой красивой девушки страны — голосование запущено на официальном сайте конкурса. Отметим, что максимальное количество голосов автоматически позволяет ей войти в топ-20 участниц.

Проголосовать за участницу можно через социальные сети Vk или Facebook. Финал в подмосковной Барвихе состоится уже через три дня, 13 апреля.

Напомним, победительница «Мисс Россия 2019» станет счастливой обладательницей короны из белого золота, бриллиантов, рубинов, сапфиров и жемчуга от компании Mercury, получит главный приз конкурса — банковскую карту от Банка Русский Стандарт достоинством 3 000 000 рублей, а также возможность представлять Россию на самых престижных международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Красавицы, которые удостоятся званий 1-й и 2-й Вице-мисс Россия 2019, традиционно получат гранты на обучение в любом высшем учебном заведении мира.

Также победительница будет объявлена в ежегодной номинации «Народный выбор» по мнению пользователей генерального интернет-партнера конкурса — сайта Woman.ru.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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