Башавтотранс отсудил 85,5 миллионов рублей у госкомитета по транспорту

Арбитражный суд республики обязал ведомство возместить предприятию 85,5 млн руб. убытка, нанесенного невыплатой субсидий за перевозку региональных и федеральных льготников в сентябре 2017 — декабре 2018 годов. Если решение устоит в вышестоящих инстанциях, сумма покроет примерно четверть чистого убытка «Башавтотранса», полученного в прошлом году. Ранее власти заявляли, что планируют вывести ГУП на безубыточную работу в 2021 году, в том числе за счет его докапитализации.
Госкомтранс должен был возместить «Башавтотрансу» выпадающие доходы «в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете республики», а также «в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до госкомтранса».
Ответчик на процессе признал факт задолженности, однако просил отказать в иске, обещая погасить часть долга в ближайшее время. Представитель госкомтранса заявил, что возмещать субсидии за проезд федеральных льготников «Башавтотрансу» должен не республиканский, а федеральный бюджет.
Суд этот довод не принял и отметил, что расчет убытков, о которых заявил истец, совпадает с данными ОАО «Башкирский регистр социальных карт» и является «арифметически верным».
Напомним, что в июле прошлого года «Башавтотранс» взыскал с госкомтранса 222,55 млн руб. убытка, нанесенного невыплатой субсидий за перевозку льготников в 2012-2017 годах. Решение устояло в вышестоящих инстанциях арбитражного суда.