Башавтотранс отсудил 85,5 миллионов рублей у госкомитета по транспорту

Арбитражный суд республики обязал ведомство возместить предприятию 85,5 млн руб. убытка, нанесенного невыплатой субсидий за перевозку региональных и федеральных льготников в сентябре 2017 — декабре 2018 годов. Если решение устоит в вышестоящих инстанциях, сумма покроет примерно четверть чистого убытка «Башавтотранса», полученного в прошлом году. Ранее власти заявляли, что планируют вывести ГУП на безубыточную работу в 2021 году, в том числе за счет его докапитализации.