Для вывода «Башавтотранса» из кризиса потратят в этом году 611 млн рублей

Правительство Башкирии утвердило антикризисный план ГУП «Башавтотранс» на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. На его реализацию предусмотрено направить в текущем году 611,2 млн рублей. Значительная часть средств пойдет на обновление подвижного состава. В этом году предприятие приобретет 177 автобусов, из которых 100 поступят в апреле. После покупки новых автобусов 60 старых спишут.