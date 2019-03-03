Для вывода «Башавтотранса» из кризиса потратят в этом году 611 млн рублей

Правительство Башкирии утвердило антикризисный план ГУП «Башавтотранс» на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. На его реализацию предусмотрено направить в текущем году 611,2 млн рублей. Значительная часть средств пойдет на обновление подвижного состава. В этом году предприятие приобретет 177 автобусов, из которых 100 поступят в апреле. После покупки новых автобусов 60 старых спишут.
В антикризисный план вошли мероприятия по восстановлению платежеспособности предприятия и увеличению его доходов, а также меры, направленные на увеличение лояльности пассажиров. В частности, запланированы внедрение единой транспортной карты, разработка гибкой тарифной политики в зависимости от маршрута, ребрендинг и обновление подвижного состава.
Утвержденный вариант плана предполагает закрытие убытков и выход предприятия на самоокупаемость в 2021 году.