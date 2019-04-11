В Уфе на директора завели дело за невыплату зарплаты в 71 миллион рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора крупной строительно-монтажной организации ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж» по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
С августа по ноябрь 2018 года директор предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате перед 700 работниками, не принял мер к ее погашению. В результате сумма задолженности составила более 71 миллиона рублей.
В указанный период у организации были деньги, чтобы погасить долг, однако директор направил их на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Сейчас следователи изучают документы кадровой и бухгалтерской отчетности предприятия. Финансово-экономическое экспертное исследование установит точный период и размер задолженности, а также определит, на какие конкретно цели были направлены активы предприятия.