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Денег – ноль: в Башкирии за 2018 год не выплатили зарплат на 95 млн рублей

25 сентября 2018, 14:25
23 уголовных дела было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

С января по сентябрь 2018 года были возбуждены 42 уголовных дела по фактам невыплаты заработной платы, в том числе 23 по результатам прокурорских проверок. Так, например, только в Мелеузе руководитель ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» не выплатил своим сотрудникам более 10,5 млн заработной платы.

- За восемь месяцев 2018 года по уголовным делам, возбужденным в 2018 году, сумма невыплаченной заработной платы составила более 95 млн руб, в ходе предварительного следствия работодатели выплатили своим работникам более 36 млн рублей, сообщили в республиканской прокуратуре.

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